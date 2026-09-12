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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية داعش الطالبية لـ 10 أكتوبر المقبل

المستشار حماده الصاوي
المستشار حماده الصاوي
مصطفي رجب

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية رقم 21498 لسنة 2024، جنايات الطالبية، والمعروفة بخلية داعش الطالبية، لجلسة 10 أكتوبر للمرافعة.

تفاصيل أمر الإحالة

 

كشف أمر الإحالة، إنه في الفترة من عام 2015 وحتي 13 نوفمبر 2022، تخابر المتهم الأول مع المتهمين الثاني والثالث القياديين بتنظيم داعش، وأسس المتهم  قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس "جماعة الجيش الحر".

ووجه للمتهمين الثاني والثالث وهما مصريان تهما أهما التحقاهما بجماعة داعش التي تتخذ من الإرهاب والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الرابع والخامس تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

محكمة جنايات مستأنف إرهاب المستشار حماده الصاوي محاكمة 3 متهمين

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