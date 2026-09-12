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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

راكبين توكتوك ومعاهم ســ.لاح أبيض.. القبض على لصوص سرقوا هاتف من مواطن بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين يستقلان مركبة "توك توك" لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص ، وحال ملاحقتهما قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض ولاذا بالفرار بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر(مالك محل – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) وبسؤاله أقر بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة الزيتون تلاحظ له قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بمغافلة أحد الأشخاص وسرقة هاتفه المحمول ، وحال ملاحقتهما قام أحدهما بإشهار "سلاح أبيض" لترهيبه ولاذا بالفرار ، وأمكن تحديد المجنى عليه (يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) وبسؤاله أقر بأنه بتاريخ 7سبتمبر حال قيامه بإستيقاف مركبة "توك توك" لتوصيله إلى مسكنه قام المشكو فى حقهما بسرقة هاتفه المحمول.


تم تحديد وضبط مركبة "التوك توك" والمشكو فى حقهما الظاهران بالصورة مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية) ، وتم بإرشادهما ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأضافا بتصرفهما فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لدى عميلهما سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) "أمكن ضبطه" وتم ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه).


تم التحفظ على مركبة الـ"توك توك".. وإتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى توك توك

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