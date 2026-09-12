قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق: إغلاق منطقة حدودية مع إيران بعد الاشتباه بانطلاق مسيرات تجاه السعودية
الرئيس السيسي لـ جوتيريش: المساس بوحدة وسيادة السودان خطاً أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه
سعر الدولار في البنوك الآن
مدبولي يكشف حقيقة أجور المهندسين.. 20 ألف جنيه أول راتب لشاب حديث التخرج بمراكز التعهيد بالإسكندرية
ترامب يكشف فحوى رسالة الحوثيين إلى واشنطن: لا يريدوننا أن نهاجمهم
توافق بين مصر وجنوب أفريقيا على دعم الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية
ثقة في الكوادر المصرية.. نجاح آية مدني بالتزكية في انتخابات التضامن الإسلامي
رئيس الوزراء: «حياة كريمة» أعظم مشروع في القرن الـ21 على مستوى الجمهورية
معاريف: تحذير أمريكي لدول المنطقة من تصعيد واسع مع إيران.. مخاوف من حرب متعددة الجبهات
رئيس الوزراء يتفقد مركز أورام كفر الشيخ
رئيس الوزراء من كفر الشيخ: تم إجتزاء تصريحاتي عن مرتبات المهندسين
معارض أهلا مدارس 2026.. أماكن الخصومات وأسعار الأدوات المدرسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السيارات الصينية تقترب من عرش الكوري.. مفاجأة سوق كسر الزيرو

السيارات
السيارات
محمد البدوي

تشهد سوق السيارات في مصر تغيرات ملحوظة في خريطة المنافسة، مع تصاعد حضور العلامات الصينية وتحولها تدريجيًا من خيار يستهدف السيارات الجديدة فقط إلى منافس حقيقي في سوق إعادة البيع وكسر الزيرو. 

انتشار بعض الطرازات الصينية

يأتي ذلك في ظل تزايد انتشار بعض الطرازات الصينية وتوافر قطع غيارها وسهولة إعادة بيعها، وهي عوامل ساهمت في دعم قيمتها السوقية مقارنة بالسنوات الماضية. 

السيارات البريطانية

وبينما لا تزال السيارات اليابانية والكورية، تتمتع بمكانة قوية لدى المستهلك المصري، تشير مؤشرات سوق المستعمل إلى أن بعض العلامات الصينية الناجحة باتت تنافسها بصورة مباشرة، سواء من حيث الطلب أو نسب انخفاض الأسعار بعد الاستخدام.

إم جي تتصدر سوق إعادة البيع

وأكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع السيارات المستعملة بالرابطة، أن السيارات الصينية نجحت خلال الفترة الأخيرة في تحقيق حضور قوي داخل سوق إعادة البيع، خاصة في قطاع سيارات «كسر الزيرو».

وأوضح حماد أن الطرازات الصينية التي نجحت في تحقيق انتشار واسع داخل السوق المصرية أصبحت تحافظ على قيمتها بصورة أفضل مما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن نسب الخصم على هذه السيارات أصبحت قريبة من المستويات المسجلة لدى السيارات الكورية.

أسعار السيارات

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية أن علامة «إم جي» تأتي في مقدمة السيارات الصينية من حيث سهولة إعادة البيع، مؤكدًا أنها أصبحت تتمتع بانتشار وطلب يجعلان تداولها في سوق المستعمل قريبًا من العلامات الكورية المعروفة.

انخفاض محدود في قيمة السيارات الصينية
 

وأشار نائب رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن السيارات الصينية التي تتمتع بانتشار جيد وتتوفر لها قطع الغيار بصورة مناسبة تسجل تراجعًا محدودًا في أسعارها عند إعادة البيع.

أجهزة ستتوقف عن دعم تطبيق Android Auto بالسيارات

وأوضح أن نسبة انخفاض قيمة هذه الطرازات في سوق «كسر الزيرو» تتراوح غالبًا بين 10% و15% من سعر السيارة الأصلي، وهي مستويات اعتبرها قريبة من معدلات الاستهلاك المعروفة لدى السيارات اليابانية والكورية.

ويعكس هذا التطور، بحسب تصريحات حماد، تغيرًا في نظرة السوق إلى السيارات الصينية، بعدما أصبحت بعض الطرازات منها تمتلك قاعدة مستخدمين أوسع، إلى جانب توافر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، وهي عوامل رئيسية في تحديد قدرة السيارة على الاحتفاظ بقيمتها عند إعادة البيع.

 

حقيقة الأسواق العشوائية للسيارات المستعملة
 

وفيما يتعلق بسوق السيارات المستعملة، نفى حماد ما يتردد بشأن وجود أسواق عشوائية غير مجهزة تمثل القناة الرئيسية لتداول السيارات المستعملة في مصر.

وأكد أن سوق السيارات بطريق القطامية تمثل السوق الرسمية المعتمدة لتجارة السيارات المستعملة، مشيرًا إلى أنه يشهد حركة بيع وشراء نشطة.

صناعة السيارات الأميركية

وأوضح أن وجود بعض الحالات الفردية لتجار يعرضون سيارات متهالكة أو مركبات سبق تعرضها لحوادث لا يعني بالضرورة وجود خلل في السوق بأكمله، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تظل تجاوزات فردية ولا تعبر عن طبيعة السوق بصورة عامة.

مبادرة الإحلال فرصة لامتلاك سيارة أحدث
 

وتطرق نائب رئيس رابطة تجار السيارات إلى ملف مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، معتبرًا أن عودتها يمكن أن تمثل فرصة مهمة للمواطنين الراغبين في التخلص من السيارات القديمة واستبدالها بسيارات أحدث.

وأوضح أن المبادرة تتيح للمستفيد الحصول على سيارة جديدة «كسر زيرو»، بما يساعده على التخلص من الأعباء المرتبطة بالسيارات القديمة، خاصة ارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح.

مبادرة إحلال السيارات

وأشار إلى أن إتاحة نظم تقسيط على فترات زمنية ممتدة يمكن أن تمنح المستفيد مساحة أكبر لإدارة دخله، خصوصًا بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال التي تعتمد على السيارة كمصدر أساسي للدخل، بما يساعدهم على تحقيق عائد منتظم وسداد قيمة الأقساط بصورة أكثر سهولة.

 

السيارات الصينية أمام اختبار السوق
 

وتكشف تصريحات حماد عن تحول مهم في سوق السيارات المصرية، يتمثل في قدرة بعض العلامات الصينية على تجاوز مرحلة المنافسة في السعر فقط، والانتقال إلى مرحلة المنافسة على الطلب وإعادة البيع والحفاظ على القيمة.

سوق السيارات السيارات الجديدة السيارات الصينية الطرازات الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

فاتورة الكهرباء

قبل دخول الشتاء..7 أخطاء منزلية بتزود فاتورة الكهرباء.. كيف تدفع أقل؟

ترشيحاتنا

التعليم العالي

الفن والتراث والإبداع الطلابي يثري فعاليات اليوم الثالث لـ«القاهرة 2026»

وزير الري

الري: مدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه خطوة لإعداد كوادر فنية مؤهلة

صحة الحيوان

مصر تجمع خبراء صحة الحيوان من دول المتوسط في ديسمبر المقبل

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد