السيارات الصينية تقترب من عرش الكوري.. مفاجأة سوق كسر الزيرو

تشهد سوق السيارات في مصر تغيرات ملحوظة في خريطة المنافسة، مع تصاعد حضور العلامات الصينية وتحولها تدريجيًا من خيار يستهدف السيارات الجديدة فقط إلى منافس حقيقي في سوق إعادة البيع وكسر الزيرو.

انتشار بعض الطرازات الصينية

يأتي ذلك في ظل تزايد انتشار بعض الطرازات الصينية وتوافر قطع غيارها وسهولة إعادة بيعها، وهي عوامل ساهمت في دعم قيمتها السوقية مقارنة بالسنوات الماضية.

وبينما لا تزال السيارات اليابانية والكورية، تتمتع بمكانة قوية لدى المستهلك المصري، تشير مؤشرات سوق المستعمل إلى أن بعض العلامات الصينية الناجحة باتت تنافسها بصورة مباشرة، سواء من حيث الطلب أو نسب انخفاض الأسعار بعد الاستخدام.

إم جي تتصدر سوق إعادة البيع

وأكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع السيارات المستعملة بالرابطة، أن السيارات الصينية نجحت خلال الفترة الأخيرة في تحقيق حضور قوي داخل سوق إعادة البيع، خاصة في قطاع سيارات «كسر الزيرو».

وأوضح حماد أن الطرازات الصينية التي نجحت في تحقيق انتشار واسع داخل السوق المصرية أصبحت تحافظ على قيمتها بصورة أفضل مما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن نسب الخصم على هذه السيارات أصبحت قريبة من المستويات المسجلة لدى السيارات الكورية.

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية أن علامة «إم جي» تأتي في مقدمة السيارات الصينية من حيث سهولة إعادة البيع، مؤكدًا أنها أصبحت تتمتع بانتشار وطلب يجعلان تداولها في سوق المستعمل قريبًا من العلامات الكورية المعروفة.

انخفاض محدود في قيمة السيارات الصينية



وأشار نائب رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن السيارات الصينية التي تتمتع بانتشار جيد وتتوفر لها قطع الغيار بصورة مناسبة تسجل تراجعًا محدودًا في أسعارها عند إعادة البيع.

وأوضح أن نسبة انخفاض قيمة هذه الطرازات في سوق «كسر الزيرو» تتراوح غالبًا بين 10% و15% من سعر السيارة الأصلي، وهي مستويات اعتبرها قريبة من معدلات الاستهلاك المعروفة لدى السيارات اليابانية والكورية.

ويعكس هذا التطور، بحسب تصريحات حماد، تغيرًا في نظرة السوق إلى السيارات الصينية، بعدما أصبحت بعض الطرازات منها تمتلك قاعدة مستخدمين أوسع، إلى جانب توافر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، وهي عوامل رئيسية في تحديد قدرة السيارة على الاحتفاظ بقيمتها عند إعادة البيع.

حقيقة الأسواق العشوائية للسيارات المستعملة



وفيما يتعلق بسوق السيارات المستعملة، نفى حماد ما يتردد بشأن وجود أسواق عشوائية غير مجهزة تمثل القناة الرئيسية لتداول السيارات المستعملة في مصر.

وأكد أن سوق السيارات بطريق القطامية تمثل السوق الرسمية المعتمدة لتجارة السيارات المستعملة، مشيرًا إلى أنه يشهد حركة بيع وشراء نشطة.

وأوضح أن وجود بعض الحالات الفردية لتجار يعرضون سيارات متهالكة أو مركبات سبق تعرضها لحوادث لا يعني بالضرورة وجود خلل في السوق بأكمله، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تظل تجاوزات فردية ولا تعبر عن طبيعة السوق بصورة عامة.

مبادرة الإحلال فرصة لامتلاك سيارة أحدث



وتطرق نائب رئيس رابطة تجار السيارات إلى ملف مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، معتبرًا أن عودتها يمكن أن تمثل فرصة مهمة للمواطنين الراغبين في التخلص من السيارات القديمة واستبدالها بسيارات أحدث.

وأوضح أن المبادرة تتيح للمستفيد الحصول على سيارة جديدة «كسر زيرو»، بما يساعده على التخلص من الأعباء المرتبطة بالسيارات القديمة، خاصة ارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح.

وأشار إلى أن إتاحة نظم تقسيط على فترات زمنية ممتدة يمكن أن تمنح المستفيد مساحة أكبر لإدارة دخله، خصوصًا بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال التي تعتمد على السيارة كمصدر أساسي للدخل، بما يساعدهم على تحقيق عائد منتظم وسداد قيمة الأقساط بصورة أكثر سهولة.

السيارات الصينية أمام اختبار السوق



وتكشف تصريحات حماد عن تحول مهم في سوق السيارات المصرية، يتمثل في قدرة بعض العلامات الصينية على تجاوز مرحلة المنافسة في السعر فقط، والانتقال إلى مرحلة المنافسة على الطلب وإعادة البيع والحفاظ على القيمة.