حجز 3 حارات لركن السيارات يثير الجدل في شارع الحجاز بمصر الجديدة

اشتكى شاب من قيام حارس أحد العقارات بشارع الحجاز في منطقة مصر الجديدة، بحجز مساحات كبيرة من الطريق أمام العقار، ومنع المواطنين من الانتظار أو ركن سياراتهم، بدعوى تخصيصها لسكان العقار.

وقال الشاب إن الحارس يضع حواجز لاحتجاز نحو ٣ حارات في الشارع، مرددًا عبارة: «ممنوع أي حد يركن غير السكان»، ما تسبب في تضييق الطريق وإثارة استياء المارة وأصحاب السيارات.

وطالب الشاب الجهات المختصة بالتدخل لفحص الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت التعدي على الطريق العام وحجز أماكن انتظار السيارات دون سند قانوني.