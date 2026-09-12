رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم، مشروع تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس، وذلك لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال خلال مراحله المختلفة، إلى جانب الأعمال المستهدفة لاستكمال جهود تطهير وتعميق وتنمية المسطح المائي للبحيرة، وذلك في أثناء جولته لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بكفر الشيخ.

وفي مستهل التفقد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البحيرات الطبيعية وتنميتها ورفع كفاءتها، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها البيئية والاقتصادية، باعتبارها أحد المكونات المهمة للثروة الطبيعية والسمكية في مصر، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير بحيرة البرلس تستهدف دعم قدرتها على القيام بدورها في توفير الإنتاج السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، مع الحفاظ على طبيعتها البيئية ومواردها الطبيعية.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول الموقف التنفيذي للمشروع، حيث أوضحت أن مشروع تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس يتم تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ممثلًا في جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وتتولى شركة المقاولون العرب تنفيذ اعمال المشروع، وقد بلغت نسبة التنفيذ نحو 99%.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن المشروع يستهدف رفع كفاءة البيئة المائية لبحيرة البرلس وتهيئة الظروف الملائمة لنمو وتكاثر أنواع متنوعة من الأسماك، سواء أسماك المياه المالحة أو العذبة، من خلال تطوير البوغاز والقنوات الشعاعية، وتحسين معدلات حركة وتدفق المياه داخل البحيرة، بما يدعم تنمية الثروة السمكية وزيادة المساحات المتاحة للصيد الحر، فضلًا عن الإسهام في توفير فرص عمل جديدة لأهالي المناطق المحيطة، والحفاظ على المسطح المائي للبحيرة، وتعزيز أعمال التأمين والحماية ومنع التعديات على شواطئها.

وخلال الشرح أوضحت المهندسة راندة المنشاوي الأعمال التي يتضمنها المشروع وتشمل؛ تطهير وتعميق البوغاز والقنوات الشعاعية، وإزالة الهيش، وتنفيذ أعمال التكريك داخل البحيرة وعلى سواحلها، وتطهير قناة برمبال القادمة من فرع رشيد، والمناطق الواقعة أمام مصبات المصارف، إلى جانب تطهير المسافات البيئية بين الجزر "البوابات"، بما يسهم في تحسين حركة المياه وتجددها داخل البحيرة.

كما تتضمن مكونات المشروع؛ إنشاء مراسي للنشات التابعة لشرطة المسطحات المائية وقوات حرس الحدود، فضلًا عن إنشاء 8 مراسٍ للصيادين داخل البحيرة، بما يوفر البنية اللازمة لدعم أعمال التأمين والخدمات المرتبطة بالنشاط السمكي.

وفيما يتعلق بأعمال التكريك، أشارت وزيرة الإسكان إلى أن المرحلة الأولى يتم تنفيذ أعمالها على مساحة 1808 أفدنة، بإجمالي كمية تكريك تقدر بنحو 6 ملايين متر مكعب، بينما تشمل المرحلة الثانية مساحة 1500 فدان، بإجمالي كمية تكريك تبلغ نحو 9.4 مليون متر مكعب، في حين تمتد المرحلة الثالثة على مساحة 3746 فدانًا، وتصل كمية التكريك المستهدفة بها إلى نحو 21.5 مليون متر مكعب.

ومن جانبه، أوضح اللواء هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن بحيرة البرلس تُعد ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها نحو 108 آلاف فدان، وتقع بمحافظة كفر الشيخ، وقد أُعلنت محمية طبيعية عام 1998، وتضم 28 جزيرة، من بينها 3 جزر أثرية هي (سنجار، وفنار البرلس، وطابية عرابي).

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير إلى أن تنفيذ أعمال تطوير البحيرة تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل رئيسية، تستهدف رفع كفاءة المسطح المائي، واستعادة الأعماق المناسبة، وتحسين حركة المياه والاتصال بين مختلف مكونات البحيرة، بما يدعم وظائفها البيئية والاقتصادية ويحافظ على مواردها الطبيعية.

ومن جانبه، أوضح اللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن الأعمال المنفذة ضمن المشروع تستهدف تحقيق تكامل بين أعمال التكريك والتطهير وأعمال تطوير الممرات والمداخل المائية، بما يضمن تحسين كفاءة حركة المياه وتجددها داخل البحيرة، موضحًا أن الأعمال لا تقتصر على إزالة الرواسب والتعامل مع الترسيبات، وإنما تمتد إلى فتح وتعميق الممرات المائية واستعادة الأعماق التصميمية ورفع كفاءة الاتصال المائي بين مختلف أجزاء البحيرة.

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط أن هذه الأعمال تسهم في تحسين البيئة المائية للبحيرة وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية الثروة السمكية، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان الانتهاء من الأعمال وفق المستهدفات المحددة وبما يحقق أعلى استفادة ممكنة من المشروع.

كما استعرض المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، الموقف التنفيذي وحجم الأعمال الإنشائية وأعمال التكريك والتطهير بمشروع تطوير بوغاز وبحيرة البرلس المنفذة من خلال الشركة، وذلك وفقًا للمواصفات الفنية والاشتراطات البيئية المعتمدة، موضحًا أن فرق العمل تواصل تنفيذ الأعمال المتبقية بالمشروع بالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط والجهات المعنية.