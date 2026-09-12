بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالشرقية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 / الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بالشرقية بحدوث مشاجرة بين (سائقين "مصابين بجروح متفرقة" - مقيمين بدائرة المركز) ، لخلافات بينهما حول الجيرة تبادلا خلالها التعدى بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه ، وعرضهما على النيابة العامة.

وفى وقت لاحق تطورت ذات المشاجرة وتدخل على إثرها طرف أول: (3 أشخاص ، سيدة) ، طرف ثان: (شخصين ، 4 سيدات) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لذات الخلافات سالفة الذكر قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









