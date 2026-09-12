قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدلا من علي محمود.. إمام عاشور في تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة
وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكك الحديدية للعام الدراسي الجديد
الحرب تعمق أزمة الدواء في إيران.. نقص مئات الأصناف والأسعار تقفز 6 أضعاف
مصر للطيران توقع عقدين مع شركتين عالميتين لتعزيز شراكاتها الدولية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً.. والحوثيون لا يريدون مواجهة واشنطن
الرئيس السيسي: تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة أولوية للدول النامية
وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكة الحديد للعام الدراسي
الرئيس السيسي: مصر تدعم إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الكويتي لبحث التطورات الإقليمية والتصعيد الجاري
بعد تمديد عقده.. فليك يحسم موقف حمزة عبد الكريم من الفريق الأول لبرشلونة
رفض طلب رد المحكمة في قضية القاضي المزيف وتغريم المتهم 12 ألف جنيه
الرئيس السيسي: تطورات الشرق الأوسط تؤكد الترابط الوثيق بين الأمن والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالشرقية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالشرقية.
 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 / الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بالشرقية بحدوث مشاجرة بين (سائقين "مصابين بجروح متفرقة" - مقيمين بدائرة المركز) ، لخلافات بينهما حول الجيرة تبادلا خلالها التعدى بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه ، وعرضهما على النيابة العامة.

وفى وقت لاحق تطورت ذات المشاجرة وتدخل على إثرها طرف أول: (3 أشخاص ، سيدة) ، طرف ثان: (شخصين ، 4 سيدات) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لذات الخلافات سالفة الذكر قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة.


 

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مشاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

غسيل الدجاج

بتغسلي الفراخ قبل الطبخ؟.. اعرفي ليه الخبراء بيحذروا من العادة دي

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

زيزو

صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

الطقس اليوم

الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة درجات الحرارة مع بدء الدراسة

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

ترامب يصل إيرلندا للقاء زعماء البلاد وحضور البطولة المفتوحة للجولف

السفير رؤوف سعد

سفيرنا السابق في روسيا: دول بريكس لا تحارب الدولار.. وتسعى لحل أزمة الديون

ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الهندي

مودي وولي عهد أبوظبي يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند

بالصور

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد