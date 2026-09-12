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بتغسلي الفراخ قبل الطبخ؟.. اعرفي ليه الخبراء بيحذروا من العادة دي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بتغسلي الفراخ قبل الطبخ؟.. اعرفي ليه الخبراء بيحذروا من العادة دي

غسيل الدجاج
غسيل الدجاج
أسماء عبد الحفيظ

يحرص كثير من الأشخاص على غسل الفراخ النيئة بالماء قبل طهيها، باعتقاد أن هذه الخطوة تساعد على التخلص من البكتيريا والأوساخ وتجعل الدجاج أكثر أمانًا، إلا أن خبيرة السلامة الغذائية الدكتورة فاطمة عمر، تحذر، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من هذه العادة، لأنها قد تؤدي إلى انتشار البكتيريا في أماكن مختلفة داخل المطبخ بدلًا من التخلص منها.

لماذا يحذر الخبراء من غسل الفراخ؟

الفراخ النيئة قد تحتوي على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والكامبيلوباكتر، لكن غسلها بالماء لا يقضي على هذه البكتيريا، لأن التخلص منها يعتمد أساسًا على الطهي الجيد ووصول الدجاج إلى درجة حرارة داخلية آمنة.

وعند وضع الفراخ تحت صنبور المياه، يمكن أن تتناثر قطرات الماء على الحوض والأسطح المحيطة وأدوات المطبخ، وهو ما قد يؤدي إلى انتقال البكتيريا إلى أطعمة أخرى أو أدوات يتم استخدامها دون طهي.

وتزداد المشكلة إذا تم وضع الخضروات أو الفاكهة بالقرب من الحوض أثناء غسل الدجاج، لأن البكتيريا قد تنتقل إليها عن طريق الرذاذ أو الأسطح الملوثة.

هل غسل الفراخ يزيل الجراثيم؟

غسل الدجاج بالماء لا يُعد وسيلة فعالة للقضاء على البكتيريا الموجودة فيه، ولذلك لا تحتاج الفراخ النيئة إلى الغسل قبل الطهي.

والطريقة الأكثر أمانًا هي إخراج الدجاج من العبوة والتعامل معه مباشرة وفق قواعد النظافة، ثم وضعه في الوعاء أو الصينية المخصصة للتحضير، مع الحرص على عدم ملامسته للأطعمة الجاهزة للأكل.

كيف تتعاملين مع الفراخ النيئة بطريقة آمنة؟

يُنصح بغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل وبعد التعامل مع الدجاج النيئ، مع استخدام لوح تقطيع وأدوات نظيفة وتخصيصها قدر الإمكان للحوم والدواجن.

كما يجب تنظيف الأسطح التي لامست الدجاج النيئ، وعدم استخدام نفس الأدوات في تقطيع السلطة أو الخضروات الجاهزة للأكل إلا بعد غسلها جيدًا.

ومن المهم أيضًا عدم وضع الفراخ النيئة فوق الأطعمة المطهية أو أي طعام جاهز للتناول داخل الثلاجة، حتى لا تنتقل السوائل الناتجة عنها إلى باقي الأطعمة.

الطبخ الجيد هو خط الدفاع الأساسي

بدلًا من الاعتماد على غسل الفراخ، يجب الاهتمام بطهيها جيدًا، لأن الحرارة المناسبة هي التي تساعد على القضاء على البكتيريا الضارة الموجودة في الدجاج النيئ.

ويُفضل استخدام ميزان حرارة الطعام عند توفره للتأكد من وصول الجزء الداخلي من الدجاج إلى درجة حرارة آمنة، خاصة عند طهي قطع كبيرة أو دجاجة كاملة.

ماذا تفعلين إذا كانت الفراخ بها سوائل أو رائحة؟

وجود سوائل داخل عبوة الدجاج النيئ أمر يمكن أن يحدث، ولا يعني ذلك أن غسل الفراخ تحت المياه هو الحل. يمكن التعامل معها بحرص وتجنب تناثر السوائل على الأسطح، ثم التخلص من العبوة وتنظيف المكان والأدوات التي لامست الدجاج.

أما إذا كان هناك تغير واضح وغير طبيعي في الرائحة أو اللون أو الملمس، فلا ينبغي محاولة معالجة الأمر بالغسل أو التوابل، وإنما يجب تجنب تناول الدجاج المشكوك في صلاحيته.

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