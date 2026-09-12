بشأن إعادة التنسيق.. تنويه مهم من التعليم العالي للطلاب المستنفدين للرغبات

أوضح مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أنه يتعين على كل طالب مستنفد لرغباته الاطلاع على نتيجة المرحلة الثالثة والحدود الدنيا المعلنة أمس للكليات والمعاهد.

وعلى الطالب بعد ذلك الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به، بشرط أن يكون الحد الأدنى المعلن للكلية أو المعهد مساويًا لمجموع الطالب أو أقل منه، ثم تسجيله ضمن رغباته.

وأكد مكتب التنسيق أن قيام الطالب بهذه الخطوات يُعد إعادة لتنسيقه بكل سهولة ويسر، وفقًا للحدود الدنيا المعلنة للكليات والمعاهد.

ويمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال:

www.tansik.digital.gov.eg