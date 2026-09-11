نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026/2027.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام الرسمي

يترقب آلاف الطلاب اللحظات الحاسمة المنتظرة لطلاب الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم، بالتزامن مع الساعات الأخيرة لإغلاق باب تسجيل الرغبات للعام الدراسي 2026/2027، حيث تعلن جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق تفاصيل نتيجة تنسيق القبول بكليات ومعاهد القاهرة والأقاليم قريباً وسط توقعات بمؤشرات مغايرة للعام الماضي، وهو ما ساهم في ارتفاع مؤشرات البحث عن أحدث التفاصيل الرسمية، وخطوات الاستعلام المباشر، وأهم التوقعات للحدود الدنيا للقبول بكليات القمة.

انتهاء تنسيق القبول بجامعة الأزهر

أوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر انتهى بالفعل من جميع أعمال التنسيق مع التأكد من سلامة المنظومة الإلكترونية وجاهزيتها لاستقبال رغبات الطلاب عبر البوابة الرقمية للحكومة المصرية.

وبيَّن «بكري» أن جامعة الأزهر توّفر خدمة التنسيق الإلكتروني التي تمكّن الطالب من إدخال بياناته وتسجيل رغباته وترتيب الكليات وفقًا لمجموعه والقواعد المنظمة لذلك، مع إمكانية تعديل الرغبات طوال فترة التسجيل المحددة، على أن يتم إعلان نتيجة الترشيح عقب انتهاء أعمال التنسيق.

موعد إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026

تعلن جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمود صديق، نتيجة تنسيق القبول للالتحاق بكليات ومعاهد الجامعة، يوم الأحد 13 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويأتي إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026 عقب انتهاء أعمال تسجيل الرغبات، التي أتاحتها الجامعة لطلاب وطالبات الثانوية الأزهرية الناجحين في الدورين الأول والثاني، للعام الجامعي 2026- 2027.

انتهاء تسجيل رغبات تنسيق جامعة الأزهر 2026

كانت جامعة الأزهر قد فتحت باب تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد إلكترونيًا، بدءًا من السبت 5 سبتمبر 2026، واستمر التسجيل حتى الخميس 10 سبتمبر 2026.

وبذلك انتهت الفترة المحددة لتسجيل الرغبات، ولم يعد التسجيل مفتوحًا ضمن المدة المعلنة. وأوضح مكتب تنسيق القبول بالجامعة أنه أنهى أعمال التنسيق، مع التأكد من سلامة المنظومة الإلكترونية وجاهزيتها لإعلان نتيجة الترشيح.

تفاصيل إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2026

من المقرر أن تتضمن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026 ترشيح الطلاب والطالبات للكليات والمعاهد وفقًا لمجموع كل طالب، وترتيب الرغبات، وقواعد القبول المعمول بها.

كما يُنتظر أن تعلن الجامعة الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المختلفة، وفقًا لما أسفرت عنه أعمال التنسيق.

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة التنسيق بعد إتاحتها من خلال بوابة التنسيق الإلكترونية، باستخدام البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الترشيح.

رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026

يمكن للطلاب متابعة نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026 من خلال بوابة التنسيق الإلكترونية التابعة للحكومة المصرية، عبر رابط التنسيق الرسمي، بالضغط هـنــــــــا.

كما يمكن متابعة الخدمات الإلكترونية لجامعة الأزهر عبر البوابة الرسمية بالضغط هـنــــــا.