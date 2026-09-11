هتجرب حظها تاني؟.. شيري عادل تكشف حقيقة استعدادها للزواج: «لسه ما اتعقَّدتش»

أقيمت ندوة الفنانة شيري عادل، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الرابعة.

وخلال الندوة، أجابت شيري عادل، عن حقيقة استعدادها للزواج وتجربة حظها مرة أخرى، وقالت إنها لا تعتبر نفسها سيئة الحظ في حياتها الشخصية، بل ليس لديها حظ بأن تصادف الشخص الذي ستُكمل معه باقي حياتها.

وقالت شيري عادل: «أحيانا بقول لو جربت حظي في الجواز تاني؛ الناس ممكن ما تقبلش، وتقول ما هي جربت حظها.. مش عارفة ده صح ولا غلط، بس أنا ما اتعقَّدتش».

افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

انطلقت الدورة الرابعة لمهرجان سينما الشباب، أمس الخميس، في قصر ثقافة الغردقة، بحضور الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، والعديد من النجوم والسينمائيين العرب والأجانب.

وشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، تكريم عدد كبير من النجوم الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من أعمالهم.

وخلال افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، تم تكريم الفنانة إلهام شاهين، والفنان شيكو، والفنان حمادة هلال، والفنان مصطفى خاطر، والفنانة شيري عادل.

وحضر افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب، كل من النجوم: بيومي فؤاد، إلهام شاهين، نسرين طافش، شيري عادل، منال سلامة، نهلة سلامة، ميرنا وليد، مصطفى خاطر، شيكو، أحمد فتحي، إيهاب فهمي، المخرج مجدي أحمد علي، المخرج عمر عبد العزيز، عبير صبري، دنيا عبد العزيز، المنتج محمد العدل.