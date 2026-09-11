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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: ريكس منصة جديدة للنمو العالمي.. والعالم المعاصر يمر بتحولات عميقة

بوتين
بوتين
أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العالم المعاصر يمر بمرحلة تحولات عميقة، لافتا إلى أن المشاركة الواسعة في قمة بريكس تعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز العلاقات التجارية في إطار المجموعة.

وقال "بوتين" - خلال مشاركته في منتدى الأعمال لبريكس في نيودلهي، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : إن "قمة البريكس، وحضورها المميز، يؤكد الاهتمام المتزايد بتعزيز العلاقات التجارية بين دولنا".

وأضاف أن دول "بريكس" ساهمت خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من 40% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي، مشيرا إلى أن مجموعة السبع ساهمت بنسبة 29% فقط.

وقال: "إذا تحدثنا عن النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة نفسها، فإن ما يقرب من نصف هذا النمو قدمته دول مجموعتنا، بينما ساهمت مجموعة السبع بنسبة 18% فقط".

وذكر بوتين، أن روسيا عززت سيادتها الوطنية وحققت نتائج إيجابية بالاعتماد على التكنولوجيا والأعمال المحلية.

وأشار إلى أنه "في ظل ظروف بالغة الصعوبة، تصرفت روسيا بثقة بقدراتها الذاتية، معتمدةً على إمكانيات قطاع الأعمال والعلوم والتكنولوجيا والتعليم وكليات الهندسة المحلية وشعبنا ومواطنينا الروس. وقد حققنا نتائج إيجابية. لقد عززنا سيادتنا الوطنية ونعمل على تطوير علاقات مع شركاء موثوقين يمكن التنبؤ بنتائجها".

وأكد الرئيس الروسي أن دول بريكس تستند إلى المصالح الوطنية في تطوير العلاقات التجارية.

وقال بوتين: "تشكل بريكس منصة جديدة مستدامة للنمو العالمي.. قواعدنا تستند إلى مناهج مبتكرة في الأعمال، وإلى حلول تكنولوجية رائدة، وتضع في المقام الأول المصالح الوطنية للدول ومصالح شعوبنا".

وأضاف: "هو (العالم المعاصر) يمر اليوم بمرحلة من التحولات العميقة والبنيوية. وهي ناجمة عن أن قاطرات جديدة للتنمية تحل محل القديمة التي كانت رائدة، أو أن محركات جديدة للتنمية بدأت تظهر لتحل محل القوى الرائدة القديمة التي سادت في القرن الماضي".

وقال الرئيس الروسي إن أكثر من 30 ألف عقوبة فُرضت على روسيا، لافتا إلى أن هذا العدد يقارب ضعف عدد العقوبات المفروضة على جميع دول العالم مجتمعة.

وأكد بوتين أن الدول التي فرضت عقوبات على روسيا تواجه هي نفسها انكماشا اقتصاديا، موضحا أنه: "في ظل القيود الخارجية الصارمة، يمكننا وضع أهداف طموحة وتحقيقها بنجاح. ومن الواضح أن الدول التي بادرت بفرض ضغوط العقوبات، والتي تواجه الآن بشكل مباشر مشاكل عجز الموازنة، وتفاقم الديون السيادية، والركود الصناعي، قد فشلت في إدارة مثل هذه السياسات، وباتت تواجه عواقب معقدة ووخيمة عليها".

وأشار إلى أنه "في ظل ظروف بالغة الصعوبة، تصرفت روسيا بثقة بقدراتها الذاتية، معتمدةً على إمكانيات قطاع الأعمال والعلوم والتكنولوجيا والتعليم وكليات الهندسة المحلية وشعبنا ومواطنينا الروس. وقد حققنا نتائج إيجابية. لقد عززنا سيادتنا الوطنية ونعمل على تطوير علاقات مع شركاء موثوقين يمكن التنبؤ بنتائجها".

كما صرح الرئيس الروسي بأن الغرب يستخدم التدمير المباشر للمنشآت وخطوط الأنابيب في محاولة للحفاظ على القيادة الاقتصادية.

وقال بوتين: "للأسف، يحاول منافسوكم الغربيون اليوم بكل الطرق استعادة قيادتهم السابقة. هذه المنافسة تتخذ اليوم أشكالاً بشعة، وهو ما تحدث عنه هنا أيضاً زميلنا الإيراني للتو، علاوة على ذلك، تتخذ هذه الأشكال البشعة على مستوى الدولة، وتستخدم حتى أدوات التأثير المادي المباشر أو تدمير المنشآت الصناعية واللوجستية وخطوط الأنابيب وما إلى ذلك".

وكان الرئيس الروسي قد وصل إلى الهند في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام، يشارك خلالها في قمة بريكس الثامنة عشرة المقرر عقدها يومي 12 و13 سبتمبر في نيودلهي.

بوتين روسيا خطوط الأنابيب

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