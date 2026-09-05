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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اختار رغبتك صح.. الحدود الدنيا لكليات جامعة الأزهر في تنسيق 2025

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

مع بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية في تنسيق الأزهر 2026، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن مؤشرات تساعدهم على ترتيب اختياراتهم بشكل أقرب إلى الواقع، وفي مقدمتها الحدود الدنيا للقبول بالكليات خلال تنسيق العام الماضي 2025.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة باعتبارها مؤشرًا استرشاديًا للتعرف على مستوى المنافسة في مختلف الكليات والتخصصات، سواء لطلاب البنين أو البنات، مع التأكيد أن الحدود النهائية لتنسيق العام الحالي تتحدد وفق أعداد المتقدمين ونتائجهم ورغباتهم.

وقد شهد تنسيق العام الماضي حدودًا مرتفعة لكليات القمة، إذ بلغ الحد الأدنى للطب بالقاهرة 618 درجة، وطب الأسنان 607 درجات، والصيدلة 599 درجة، والهندسة 582 درجة.

تنسيق الازهر 2025

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول  بكليات طب البنين والبنات القاهرة   618 درجة بنسبة   95.08%،  كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%،  وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15%، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة 606 بنسبة  93.23% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54%، وهندسة بنين قنا (577) درجة بنسبة 88.77%، كليات الذكاء الاصطناعي (550) بنسبة 84.62٪ كليات طب بيطري (580) بنسبة 89.23٪

القسم العلمى بنين

كلية العلوم القاهرة تخصص عام (513) درجة بنسبة 78.92%
كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام (522) درجة بنسبة80.31    % 
اللغات والترجمة تخصص عام ( 500) درجة بنسبة  76.92%
معهد إعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة (559) درجة بنسبة 86 %
معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة 551 درجة بنسبة  84.77 %
كلية الإعلام (464) درجة بنسبة 71.38%
كلية التجارة القاهرة تخصص عام (495 ) درجة بنسبة 76.15 %
كلية الزراعة القاهرة تخصص عام (484) درجة بنسبة 74.46%
كلية التربية بالقاهرة تخصص عام (384)  درجة بنسبة   59.08%،
كلية اللغة العربية تخصص عام (384) درجة بنسبة 59.08%.

القسم العلمى بنات

كلية التمريض بنات ( 578) درجة بنسبة 88.92  %
كلية العلوم تخصص عام ( 542 )  درجة 83.83%
كلية التمريض فصول دمياط ( 572) درجة بنسبة 88 ٪ 
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 557  )  درجة بنسبة   85.69%
كلية  الاعلام (  516 ) درجة بنسبة 79.38  %
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية ( 488) درجة بنسبة  75.08 %

القسم الأدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام بنسبة 54.60 %
كلية الإعلام  بنسبة  73.22%
شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات بنسبة76.44 %
كلية التجارة القاهرة تخصص عام بنسبة74.91 %
كلية التربية الرياضية القاهرة بنسبة  61.82 %
كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام بنسبة61.01  %
كلية اللغة العربية تخصص عام  بنسبة59.32 %
معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة  بنسبة 61.01 %

القسم الأدبى بنات

كلية الإعلام بنسبة  83.72 %
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية  بنسبة  75.76% 
كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام بنسبة 70 %
معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة بنسبة 68.81 %.

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