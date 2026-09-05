مواعيد القطارات اليوم السبت 5-9-2026 على خط القاهرة - الإسكندرية

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعلان جداول تشغيل القطارات على خطوط الوجه البحري، ومنها خط «القاهرة – الإسكندرية»، لتيسير حركة الركاب وتنظيم عمليات السفر، وتتنوع الخدمات بين قطارات تالجو وVIP والإسباني المطور والقطارات المكيفة والتهوية الديناميكية، ونستعرض خلال التقرير مواعيد القطارات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 المتجهة إلى الإسكندرية، وفق جداول التشغيل المعلنة.

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية

وتتمثل مواعيد القطارات من القاهرة للإسكندرية اليوم في التالي:

قطار 917 (VIP): ينطلق في تمام الساعة 15:00 مساء ويصل الساعة 17:30 مساء.

قطار 2023 (تالجو): ينطلق في تمام الساعة 14:00 مساء ويصل في تمام الساعة 16:30 مساء.

قطار 2027 (تالجو): ينطلق في تمام الساعة 19:00 مساء ويصل الساعة 21:30 مساء.

قطار 921 (VIP): ينطلق الساعة 18:00 مساء ويصل 20:35 مساء.



قطار 925 (VIP): ينطلق الساعة 18:15 مساء ويصل 21:40 مساء.

قطار 931 (فرنساوى مطور): ينطلق الساعة 20:15 مساء ويصل الساعة 23:35 مساء.

قطارات الإسباني المطور والثالثة المكيفة

قطار 913 (إسباني مطور): ينطلق الساعة 12:00 مساء ويصل إلى 14:50 مساء.

قطار 919 (إسباني مطور): ينطلق الساعة 14:25 مساء ويصل 18:05 مساء.



قطار 915 (إسباني مطور): ينطلق الساعة 15:10 مساء ويصل 18:15 مساء.

قطار 923 (إسباني مطور): ينطلق الساعة 16:00 مساء ويصل 19:25 مساء.

قطار 3023 (ثالثة مكيفة): ينطلق الساعة 17:00 مساء ويصل 19:55 مساء.

قطار 927 (إسباني مطور): ينطلق الساعة 19:00 مساء ويصل 21:30 مساء.

قطار 1130 (ثالثة مكيفة): ينطلق الساعة 19:30 مساء ويصل 22:30 مساء.