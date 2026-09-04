قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام الغمري يتحدث عن واقعة «عقد قناة السويس» ويكشف آلية إعادة تدوير المعلومات لدى الإخوان
الهلال يعبر الشباب بثنائية ويواصل التحليق في صدارة دوري روشن
الدوري الإنجليزي.. ألكسندر إيزاك يسجل رقما قياسيا مع ليفربول أمام إبسويتش تاون
التقديم رسميًا خلال أيام .. المستندات والأوراق المطلوبة لحجز شقة الإيجار التمليكي
5 ظواهر جوية .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدٍ السبت
ترامب : أهمية مضيق هرمز ليست كما كانت .. وبدائل جديدة قيد الإنشاء
مصير اللاعب مع الزمالك | إعلامي يكشف مفاجأة عن بيزيرا
الأهلي السعودي يكتسح الرياض في غياب تريزيجيه بخماسية ويستعيد نغمة الانتصارات
%64.9 للحقوق وآداب موجه 60.1% و54.9% للخدمة الاجتماعية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026
ربيع : نتوقع تحقيق قناة السويس عائدات 6 مليارات دولار في ديسمبر 2026
67 مسجدا.. حصاد إنجازات الأوقاف خلال شهر أغسطس 2026
بعد الفوز على بطل جيبوتي.. موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم على سارة خليفة في هتك عرض سائقها بالتجمع .. غدًا

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الحكم على المنتجة سارة خليفة المتهمة بهتك عرض سائقها .


قالت النيابة العامة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة أثناء نظر جلسة محاكمة سارة خليفة المتهمة بهتك عرض شاب إن المتهمة جردت المجني عليه من ملابس كاشفة عن عورته غير مبالية بحرمة جسده.

وأوضحت النيابة العامة، أن المتهمة سارة خليفة اعترفت في تحقيقات النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، بينما أكد المجني عليه على أقوال المتهمة، مضيفا أن المتهمة مارست معه كل أنواع العذاب.

وكشف ممثل النيابة العامة أن المتهمة الأولى، سارة خليفة، ظهرت أمام الجميع بصورة مغايرة لحقيقتها، إلا أن الوقائع – حسب وصفه – كشفت عن دورها في قيادة تشكيل ضم باقي المتهمين، ارتكبوا جريمة هتك عرض المجني عليه والتعدي عليه بدنيًا ونفسيًا.

وفي قضية أخرى قررت محكمة الجنايات، المنعقدة في التجمع الخامس تأجيل محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع لجلسة 9 يونيو.

وطالب، دفاع سارة خليفة بتغيير قيد ووصف الاتهام الموجه للمتهمين بشأن المواد المخدرة المضبوطة، بعد قرار عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن جداول المخدرات.

وأكد دفاع المتهمين في قضية سارة خليفة، أن ما ورد بالتحقيقات بشأن وجود اتصال هاتفي منسوب لموكليه لا يعد دليلًا على تورطهم في الواقعة، موضحًا أن الاتصال المذكور – والمرفق ضمن الأحراز – يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات، ولا يمت للواقعة محل الاتهام بصلة.

وأضاف الدفاع أن هواتف المتهمين لم يضبط بها أي محتوى أو تسجيلات تفيد اشتراكهم أو تورطهم في الجريمة، مشددًا على خلو الأوراق من دليل فني أو مادي قاطع يدين موكليه.

ودفع الدفاع بانتفاء تعاطي المتهمين للمواد المخدرة من الأساس، مطالبًا ببطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على أقوال مرسلة لا تسندها أدلة يقينية، الأمر الذي يُبطل ما بني عليها من إجراءات.


 

سارة خليفة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة المنتجة سارة خليفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

مصدر أمني عن حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي: لم نتلق أي بلاغات| صور

التوقيت الشتوي

رجع الساعة إلى 11 بدلا من 12.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا يوم جمعة

تنسيق الجامعات

رابط سريع لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

سعر الذهب

800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الشريحة الموحدة

قرار رسمي من الوزير بإلغاء الشريحة الموحدة على العدادات الكودية.. من المستفيد؟

الأرصاد

تحذير عاجل من ظاهرة مناخية استثنائية تستمر حتى 2027.. ماذا يحدث؟

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

ترشيحاتنا

خالد سرحان

لا أحب الظهور كثيرا .. خالد سرحان يكشف علاقته بالسوشيال ميديا

محمد فراج

محمد فراج يكشف كواليس تجسيده شخصية الشيخ علاء في لعبة جهنم

المسرحية التونسية لا موضي

انتهاء عروض مسرحية لا موضي في مهرجان القاهرة التجريبي

بالصور

جمال شعبان يحذر العرسان : الانفعالات الشديدة قد تؤثر على القلب .. والفحص الطبي مهم

جمال شعبان يحذر من الانفعال الشديد يوم الزفاف
جمال شعبان يحذر من الانفعال الشديد يوم الزفاف
جمال شعبان يحذر من الانفعال الشديد يوم الزفاف

منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة ناعمة .. فستان وردي وتسريحة شعر لافتة

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

ماذا يحدث عند تناول حبتان من الكيوي قبل النوم؟.. لن تتوقع الفوائد

هل تناول الكيوي قبل النوم يساعد على النوم؟
هل تناول الكيوي قبل النوم يساعد على النوم؟
هل تناول الكيوي قبل النوم يساعد على النوم؟

طريقة عمل المكرونة المحمرة بصلصة زمان.. أكلة اقتصادية وسريعة

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد