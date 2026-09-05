ريال مدريد يخسر بهدف من بيتيس في الدوري الإسباني

خسر فريق ريال مدريد من نظيره ريال بيتيس، بهدف نظيف، في إطار الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف بيتيس عن طريق تروي باروت في الدقيقة 81.

وشهدت الدقيقة 90+4، ضياع ركلة جزاء لريال مدريد بأقدام كيليان مبابي

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، إبراهيما كوناتي، دين هويسن، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي.

خط الوسط الهجومي: أردا جولر، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

ويمتلك ريال مدريد 9 نقاط في المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، بينما يحتل ريال بيتيس المركز الثالث بنفس الرصيد.