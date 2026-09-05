زوارق الاحتلال تقصف خيام النازحين على ساحل مدينة خان يونس

أفادت مصادر فلسطينية بأن الزوارق الإسرائيلية أطلقت منذ قليل النار تجاه خيام النازحين على ساحل مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة .

وشهدت الأراضي الفلسطينية تصعيداً واسعاً ومتزامناً في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، مع استمرار الغارات والقصف والاقتحامات واعتداءات المستوطنين، بالتوازي مع مواجهات واشتباكات ميدانية في عدة مناطق.

وفي قطاع غزة، شن طيران الاحتلال غارتين على حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما استهدفت المدفعية حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

كما أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين بنيران قوات الاحتلال شمال خان يونس، بينما أفاد مصدر طبي بسقوط شهيد ومصابين في غارة لطائرة مسيّرة غرب خان يونس.

وفي تطور ميداني جنوب القطاع، أعلنت سرايا القدس أنها اشتبكت مع قوة من المليشيات العميلة في القرارة جنوب غزة أثناء محاولة اختطاف أحد عناصرها، مؤكدة أن القوة تلقت دعماً من مسيّرات إسرائيلية قبل انسحابها بعد سقوط قتلى ومصابين في صفوفها، وفق بيان السرايا.

فيما أعلنت محافظة القدس ارتفاع عدد الشهداء في المحافظة منذ بداية عام 2026 إلى 17 شهيداً.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب آخر في البلدة القديمة.

وفي الضفة الغربية، توسعت الاقتحامات لتشمل الزبابدة جنوب جنين، حبلة جنوب قلقيلية، طمون جنوب طوباس، سالم شرق نابلس، وكفر مالك شمال شرق رام الله، مع مداهمات للمنازل وانتشار عسكري واسع.

وتزامنت الاقتحامات مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، حيث اندلعت مواجهات غرب قرية المغير شمال شرق رام الله بعد هجوم نفذه مستوطنون، كما أصيب مسعف بعد الاعتداء على مركبة إسعاف في المنطقة.

وكشف مركز معلومات فلسطين “مُعطى” عن حجم التصعيد خلال الأسبوع الماضي، معلناً تسجيل 1734 جريمة اعتداء نفذها الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، شملت 5 شهداء و33 جريحاً، و109 عمليات هدم وتدمير للممتلكات، و256 مداهمة للمنازل، و263 اقتحاماً، و134 اعتداءً ونشاطاً استيطانياً، و32 عملية مصادرة ممتلكات.