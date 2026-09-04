إسرائيل يُبلغ التجار بقرار منع إدخال الفحم إلى قطاع غزة بشكل نهائي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن سلطات الاحتلال أبلغت التجار بقرار يقضي بمنع إدخال الفحم إلى قطاع غزة بشكل نهائي، دون توضيح الأسباب أو تقديم مبررات رسمية بشأن القرار.

وجاء هذا القرار في وقت تُفرض فيه قيود على إدخال عدد من السلع والمواد إلى قطاع غزة.

وتشير التقارير ذاتها إلى أنه عادةً ما تُتخذ مثل هذه الإجراءات بحق مواد تُصنّف على أنها ذات استخدام مزدوج، أي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية في آن واحد.

وفي سياق أخر ؛ استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الجمعة/، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف طائرة ميسرة للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين غرب خان يونس.

وفي السياق .. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابا قرب حاجز قلنديا العسكري، وآخر خلال مروره على حاجز جبع العسكري، شمال القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تعرف هويته قرب حاجز قلنديا وآخر خلال مروره على حاجز جبع العسكري.