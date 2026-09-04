الحكام تحسم جدل ركلة جزاء بن شرقي وطرد الجزار في مباراة الأهلي وسموحة

حسم مصدر داخل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الجدل بشأن أبرز الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة الأهلي وسموحة، والتي أقيمت مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد، حالتين أثارتا جدلًا كبيرًا، الأولى مطالبة أشرف بن شرقي بالحصول على ركلة جزاء، والثانية تدخل عمرو الجزار، مدافع الفريق الأحمر، مع مهاجم سموحة، وسط مطالبات بإشهار البطاقة الحمراء.

لجنة الحكام : لا توجد ركلة جزاء لبن شرقي

وأكد مصدر داخل لجنة الحكام أن قرار أمين عمر بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح أشرف بن شرقي كان صحيحًا، موضحًا أن الاحتكاك بين لاعب الأهلي ومدافع سموحة جاء في إطار المنافسة الطبيعية على الكرة، ولم يتضمن مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء.

موقف عمرو الجزار من الطرد

وبشأن واقعة عمرو الجزار، أوضح المصدر أن مدافع الأهلي لم يكن يستحق الحصول على البطاقة الحمراء، بعدما نجح في الوصول إلى الكرة أولًا، ولم يرتكب أي حركة إضافية تجاه مهاجم سموحة بعد لعب الكرة.

وبناءً على ذلك، رأت لجنة الحكام أن قرار أمين عمر باستمرار اللعب وعدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه الجزار كان صحيحًا.

وكان الأهلي قد حسم المباراة بهدف ياسر إبراهيم في الدقائق الأخيرة، ليواصل الفريق انطلاقته المثالية ويحصد العلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات من الدوري.