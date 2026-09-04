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إجراء احترازي.. إخلاء المنازل المجاورة لعقار المنيا المنهار لحين رفع الأنقاض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراء احترازي.. إخلاء المنازل المجاورة لعقار المنيا المنهار لحين رفع الأنقاض

منزل المنهار
منزل المنهار
ايمن رياض

أكدت مصادر داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بدء اخلاء المنازل المجاورة للعقار المنهار بمنطقة عزبة شاهين غرب مدينة المنيا، بشكل مؤقت كاجراء احترازي لحين الانتهاء من أعمال رفع آثار الانهيار وفحص العقارات المجاورة والتأكد من سلامتها.

وبدأت الجهات المعنية بمحافظة المنيا أعمال إزالة ورفع آثار العقار السكني المنهار، تمهيدًا لإعادة تسيير حركة المرور بالمنطقة، بالتزامن مع استكمال أعمال البحث ورفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود عالقين أسفل الركام.

من جانبه يتابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أولًا بأول تداعيات حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة عزبة شاهين بمدينة المنيا، موجّهًا بتكثيف أعمال رفع الأنقاض، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وبتكليف من المحافظ، يتواجد الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، بموقع الحادث، للإشراف ميدانيًا على أعمال فرق الحماية المدنية والإنقاذ، والتنسيق الفوري بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث.

وتمكنت فرق الحماية المدنية من إنقاذ سيدة في العقد الخامس من العمر، تعمل طبيبة بشرية، كانت أسفل العقار المنهار، حيث جرى إخراجها من تحت الأنقاض وهي في حالة جيدة، فيما تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث ورفع الأنقاض، للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين أسفل العقار.

في إطار الإجراءات الاحترازية، تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بالعقار، كما بدأت الجهات المعنية في تنفيذ إخلاء احترازي لعدد من العقارات والمنازل الملاصقة، خاصة القديمة منها أو التي ظهرت بها بعض التصدعات، وذلك لحين الانتهاء من المعاينات والفحوصات الفنية اللازمة والتأكد من مدى سلامتها الإنشائية.

وأكدت محافظة المنيا استمرار رفع درجة الاستعداد بالموقع، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لفرق الإنقاذ ورفع الأنقاض، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمنشآت المحيطة والحفاظ على سلامة المواطنين.

المنيا محافظ المنيا رفع الأنقاض

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