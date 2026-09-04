محافظ المنيا يتابع حادث انهيار منزل مكون من 4 طوابق بعزبة شاهين

يتابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لحظة بلحظة تداعيات حادث انهيار منزل مكون من أربعة طوابق بمنطقة عزبة شاهين، موجّهًا بسرعة التعامل مع الحادث وتكثيف جهود الإنقاذ ورفع الأنقاض.

وكلف المحافظ الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، بالتوجه الفوري إلى موقع الحادث، والإشراف ميدانيًا على أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع الموقف.

وعلى الفور، انتقل نائب المحافظ إلى موقع الحادث، حيث يتابع أعمال فرق الحماية المدنية والإنقاذ، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، فيما تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع أي حالات تستدعي التدخل الطبي.

وتواصل فرق الإنقاذ والحماية المدنية أعمال البحث ورفع الأنقاض، مع استمرار المتابعة الميدانية من موقع الحادث، لحين الانتهاء من أعمال الإنقاذ.

وتؤكد محافظة المنيا أنه سيتم إصدار بيان رسمي شامل عقب انتهاء أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض، يتضمن كافة التفاصيل والبيانات الدقيقة بشأن الحادث.