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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

متعطش للنجاح.. ميدو: توتنهام يحتاج لاعبا من نوعية عمر مرموش

مرموش
مرموش
باسنتي ناجي

أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر وتوتنهام السابق، أن مواطنه عمر مرموش يمتلك الصفات التي يحتاجها الفريق الإنجليزي، مشيدًا بقدراته الفنية وطموحه داخل الملعب.

مرموش

وقال ميدو في تصريحات لصحيفة «ذا صن» البريطانية إن مرموش «متعطش للنجاح وشجاع، ويمتلك فهمًا عميقًا للعبة، كما أنه معتاد على الضغوط ويعرف كيفية تحويلها إلى سلاح لصالحه».

وأضاف: «مرموش يجيد تسجيل الأهداف وقد أثبت ذلك بالفعل، وتوقيت تحركاته خلف المدافعين يثير الرعب إذا حصل على التمريرات المناسبة».

وأوضح ميدو أن أفضل مراكز مرموش هي صانع الألعاب أو الجناح الأيسر، لكنه أشار إلى نقطة تحتاج للتطوير، قائلًا: «هو لا يجيد اللعب وظهره للمرمى، وليس جيدًا في استغلال جسده لحماية الكرة ومنع مدافعي الخصم من استخلاصها، وهي إحدى سمات رأس الحربة، وأنا واثق من أن المدرب أدرك ذلك».

مرموش الاهلي توتنهام

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