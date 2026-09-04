القبض على سيدتين تعديتا على عامل توصيل طلبات بالضرب في مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر عامل توصيل طلبات من سيدتين لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.



وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (عامل توصيل طلبات "مصاب بجرح بالرأس" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ أول الجارى وأثناء سيره بالدراجة النارية ، فوجئ بمرور سيدتين أمامه فتوقف فجأه قبل الإصطدام بهما وحال قيامه بالإعتذار تعدوا عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما الظاهرتين بمقطع الفيديو (لإحداهما معلومات جنائية – مقيمتان بدائرة قسم شرطة المقطم) وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.