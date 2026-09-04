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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«أهلًا مدارس» تضرب الأسعار.. 40% تخفيضات ومعارض دائمة للسلع طوال العام

المدارس
المدارس
عادل نصار

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتحرك الدولة لتخفيف أعباء التجهيزات المدرسية عن كاهل الأسر، عبر مبادرة «أهلًا مدارس» التي تدخل عامها العاشر بأكثر من 100 معرض في مختلف المحافظات، وتقدم تخفيضات تصل إلى 40% على الملابس والأحذية والشنط والأدوات المدرسية، مع اتجاه لتحويل التجربة إلى معارض دائمة توفر احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة على مدار العام.

تخفيضات «أهلًا مدارس» تصل إلى 40% ومعارض دائمة لتوفير السلع طوال العام

قال الدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة «أهلًا مدارس» تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، مشيرًا إلى افتتاح أكثر من 100 معرض على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة التي تُنفذ للعام العاشر على التوالي.

وأوضح مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن نسب التخفيضات تتراوح بين 20 و40% وفقًا لنوع السلعة، وتشمل الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، مؤكدًا توحيد المعروضات والأسعار المخفضة في مختلف المحافظات، في إطار شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية.

وأضاف الدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة شهدت هذا العام التوسع في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إلى جانب خدمات إضافية ببعض المعارض، تشمل توفير النظارات والكشف على النظر للأطفال، فضلًا عن إتاحة الحاسبات والأجهزة الإلكترونية التي يحتاج إليها الطلاب، مؤكدًا استمرار المعارض حتى 25 سبتمبر لإتاحة الفرصة أمام الأسر للحصول على احتياجاتها.

وأشار مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى وجود اتفاق لتوفير مساحات لإقامة معارض دائمة طوال العام، تتغير منتجاتها وفقًا للمواسم والمناسبات، مع استمرار توفير السلع الأساسية، موضحًا أن الغرف التجارية تراقب الأسعار ونسب الخصومات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، كما تخضع عمليات الاستبدال والاسترجاع لقانون حماية المستهلك.

اهلا مدراس مدراس الأجهزة الرقابية

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