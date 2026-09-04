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لكل مُبتلى في رزقه.. 3 رسائل من خطيب المسجد الحرام عن مفاتيحه وأسبابه بالتفصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

احذر استبطاء الرزق و4 أفعال أخرى.. خطيب المسجد الحرام: خسران في الدنيا

احذر استبطاء الرزق
احذر استبطاء الرزق
أمل فوزي

قال الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه ينبغي التماس الرزق بأسبابه الشرعية واستفتاح مغاليقه بدوام الرجاء وكثرة الدعاء وإصلاح العمل.

وأوضح " خياط " خلال الجمعة الرابعة من شهر ربيع الأول اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن من أسباب اجتلاب الرزق الإنفاق في وجوه الخير والبر والإحسان، موضحًا أن الله وعد عباده المنفقين بالخلف في الدنيا والثواب في الآخرة.

وأشار إلى أنه كذلك من أسباب كسب الرزق التبكير في طلبه؛ طلبًا للبركة التي دعا بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمبكرين في طلب أرزاقهم وفي شؤونهم.

احذر استبطاء الرزق

وحذر من استبطاء الرزق وسلوك الوسائل المحرمة والطرق غير المشروعة، والمكاسب الخبيثة والمعاملات المحرمة، لما في ذلك من الخسران في الدنيا والعقاب في الآخرة.

وأوصى بابتغاء فضل الله واستجلاب رزقه بالأخذ بالأسباب التي شرعها، مع صدق اليقين بأنه لا رازق غيره سبحانه وتعالى، مبينًا أن من أسباب الرزق صدق التوكل على الله تعالى واللجوء إليه، وحقيقة التوكل اعتماد القلب عليه سبحانه وتفويض الأمر كله إليه واليقين بكفايته لعبده.

وأكد أن  التوكل لا يتعارض مع السعي في الأرض وابتغاء فضل الله، بل يستلزم الجمع بين الأمرين، فالتوكل عبودية القلب، والسعي عبودية الجوارح، وكلاهما عبادتان مأمور بهما.

ونوه بأن الله تعالى جعل للرزق أسبابًا يتوصل بها إليه، وفي طليعتها الإيمان بالله وتقواه حق التقوى، فمن اتقى الله بامتثال أمره واجتناب نهيه جعل له مخرجًا من المضائق، ورزقه من حيث لا يحتسب.

وحث على تقوى الله، وإخلاص العبادة له، وحسن العمل ، والإنابة إليه والتوكل عليه، والأخذ من الدنيا للآخرة، فحياة المرء تقوم بفضل الله تعالى على عباده وكرمه وجوده وإحسانه، وبه يستقيم عيشه من رزق واسع ومال وخير ولباس ومطعم ومسكن وصحة.

ونبه إلى أنه سبحانه الرزاق ذو القوة المتين، والخلق فقراء إليه وهو الغني الحميد، مشيرًا إلى أن الإيمان والتقوى سببان لنزول البركات والخيرات وطيب الحياة، والاستغفار وصدق التوبة من الذنوب من أسباب استجلاب الرزق إلى جانب الدعاء الذي أمر الله عباده به وحثهم عليه، فالدعاء يجمع للعبد خيري الدنيا والآخرة، فمن أسباب حصول الرزق وبركة الكسب صلة الرحم والصدقة.

احذر استبطاء الرزق استبطاء الرزق خطيب المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام خياط خطبة الجمعة من المسجد الحرام

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