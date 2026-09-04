مهاجم جديد يدخل حسابات منتخب مصر قبل مواجهتي جنوب السودان وأنجولا | خاص

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن دخول حسام أشرف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، دائرة الترشيحات للانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل، استعدادًا لخوض مباراتي جنوب السودان وأنجولا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مهاجم جديد يدخل حسابات منتخب مصر قبل مواجهتي جنوب السودان وأنجولا

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن حسام أشرف أصبح ضمن الأسماء التي تحظى باهتمام الجهاز الفني لمنتخب مصر، في ظل المستوى الذي يقدمه اللاعب مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تألقه واستمراره في تقديم مردود جيد قد يعزز من فرصه في التواجد بقائمة الفراعنة.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني للمنتخب يتابع عددًا من المهاجمين خلال الفترة الحالية، على أن يتم حسم القائمة النهائية لمعسكر المنتخب وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني ومستوى اللاعبين قبل المباراتين.

ومن المنتظر أن تشهد قائمة منتخب مصر المقبلة بعض التغييرات، مع منح الفرصة لعدد من العناصر التي ظهرت بصورة مميزة مع أنديتها، ومن بينها حسام أشرف مهاجم الزمالك.

حسام حسن يطلب تقارير شاملة عن جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة موسيماني

يبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، التحضير مبكرًا للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب جنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وطلب حسام حسن من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية شاملة ودقيقة عن المنتخب الجنوب أفريقي، خاصة بعد تولي بيتسو موسيماني القيادة الفنية لمنتخب «الأولاد»، إذ تمثل مواجهة مصر الظهور الأول للمدرب المخضرم مع الفريق.

ويستهدف الجهاز الفني للفراعنة التعرف على أفكار موسيماني الفنية والتكتيكية، إلى جانب دراسة الأسلوب المتوقع أن يعتمد عليه خلال المباراة، من أجل وضع الخطة المناسبة والتعامل مع المنافس بالشكل الأمثل.