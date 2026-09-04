زاد 1600 قرش | الجنيه الذهب في الصاغة الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 4-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يرتفع

وصعد سعر الجنيه الذهب 160 جنيها منذ مطلع الأسبوع الجاري داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب 50.38 ألف جنيه في آخر تحديث له اليوم.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مساء اليوم مقدار 10 جنيهات على مستوى محلات الصاغة.

الذهب في آخر تحديث

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 6340 جنيها في آخر تحديث له اليوم .

سعر عيار 24

ووصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7245 جنيها للشراء و 7188 جنيها.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6642 جنيها للشراء و 6589 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6340 جنيها للشراء و 6290 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 5434 جنيها للشراء و 5391 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 50.72 ألف جنيه للشراء و 50.32 ألف جنيه.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4434 دولار للشراء و 4433 دولار للبيع.