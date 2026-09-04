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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زاد 1600 قرش | الجنيه الذهب في الصاغة الآن

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 4-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يرتفع

وصعد سعر الجنيه الذهب 160 جنيها منذ مطلع الأسبوع الجاري داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب 50.38 ألف جنيه في آخر تحديث له اليوم.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مساء اليوم مقدار 10 جنيهات على مستوى محلات الصاغة.

الذهب في آخر تحديث

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 6340 جنيها في آخر تحديث له اليوم .

1000 جنيه| عاصفة تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 مفاجأة

سعر عيار 24

ووصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7245 جنيها للشراء و 7188 جنيها.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6642 جنيها للشراء و 6589 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6340 جنيها للشراء و 6290 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 5434 جنيها للشراء و 5391 جنيها للبيع.

الجنيه الذهب أم المشغولات

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 50.72 ألف جنيه للشراء و 50.32 ألف جنيه.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4434 دولار للشراء و 4433 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر أوقية الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر الذهب في الصاغة

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