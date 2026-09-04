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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صلاح حسب الله: توطين الصناعات الصينية في مصر يضع الاقتصاد أمام فرص استثمارية واعدة

مصر والصين
مصر والصين
محمد البدوي

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المفكر السياسي ومتحدث مجلس النواب السابق، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا لشراكة استراتيجية متنامية، تقوم على المصالح المتبادلة والرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون بين القاهرة وبكين، خاصة على المستويين الاقتصادي والصناعي.

قوة العلاقات بين مصر والصين 

وقال صلاح حسب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى عبر قناة «الحدث اليوم»، إن قوة العلاقات بين مصر والصين تستند إلى مجموعة من العوامل التاريخية والحضارية، إلى جانب المكانة التي تتمتع بها الدولتان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن مصر تحتفظ بموقع محوري في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، بينما تمثل الصين واحدة من أبرز القوى المؤثرة على الساحة الدولية، وهو ما يمنح الشراكة بين البلدين قاعدة قوية تسمح بتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وأشار متحدث مجلس النواب السابق إلى أن الزيارات المتبادلة والمتكررة بين قيادتي البلدين تعكس وجود إرادة سياسية واضحة لتعزيز العلاقات المصرية الصينية، مؤكدًا أن نتائج هذه الشراكة لم تعد تقتصر على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل امتدت لتشمل الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا.

توطين الصناعة الصينية

ولفت صلاح حسب الله إلى أن أحد أبرز مجالات التعاون الواعدة يتمثل في توطين عدد من الصناعات الصينية داخل مصر، من خلال إنشاء مصانع ومشروعات إنتاجية بالمناطق الصناعية والحرة، بما يسمح بنقل الخبرات والتكنولوجيا الصينية إلى السوق المصرية.

وأضاف أن هذه الخطوة يمكن أن تمنح الاقتصاد المصري دفعة قوية، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز القدرات التصنيعية، إلى جانب الاستفادة من موقع مصر الجغرافي وقدرتها على التحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

مجال التصنيع والتكنولوجيا

وأكد أن الخبرات الصينية في مجال التصنيع والتكنولوجيا تمثل فرصة مهمة أمام مصر، خاصة في ظل الانتشار الكبير للمنتجات والصناعات الصينية في مختلف الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن توسيع التعاون يمكن أن يؤدي إلى إقامة صناعات جديدة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

مصر بوابة للصناعة الصينية في المنطقة

وأشار المفكر السياسي إلى وجود تحركات ودوائر تعاون تستهدف بحث آليات توطين الصناعات والخبرات الصينية في المنطقة العربية، مع التركيز على مصر باعتبارها سوقًا كبيرة وموقعًا استراتيجيًا يمكن أن يخدم حركة الإنتاج والتجارة والتصدير.

وأوضح أن نجاح هذا التوجه من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، والتوسع في إنشاء المصانع داخل المناطق الصناعية والحرة، بما يعزز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد صلاح حسب الله على أن تعميق الشراكة المصرية الصينية لا يمثل مكسبًا اقتصاديًا فقط، وإنما يحمل أبعادًا استراتيجية، في ظل ما يمكن أن توفره الصين من خبرات وتكنولوجيا وقدرات صناعية تساعد مصر على تطوير قاعدة إنتاجية أكثر قوة وتنافسية.

واختتم بالتأكيد على أن توطين الصناعات الصينية في مصر يمكن أن يفتح مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويمنح الاقتصاد المصري فرصًا أوسع لجذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج والتصدير، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة التصنيع المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

مصر والصين العلاقات بين مصر والصين صلاح حسب الله الصناعة الصينية

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