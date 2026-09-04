اليونان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة

بحثت اليونان والولايات المتحدة سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة، في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، مع التركيز على دور اليونان كبوابة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى دول وسط وشرق أوروبا، وتعزيز مشاركة الشركات الأمريكية في عمليات التنقيب عن الهيدروكربونات في اليونان.

ووفقاً لبيان أصدرته الحكومة اليونانية اليوم الجمعة، جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء اليوناني كوستيس هاتزيداكيس مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية أليسون هوكر، بحضور السفيرة الأمريكية لدى اليونان كيمبرلي جيلفويل.

وأكد الجانبان أن العلاقات بين اليونان والولايات المتحدة وصلت إلى مستوى تاريخي، مع استمرار توسع التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من المجالات الحيوية.

وركزت المباحثات على التعاون في قطاع الطاقة، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث ناقش الجانبان أحدث الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال. كما بحثا تعزيز دور اليونان كبوابة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى دول وسط وشرق أوروبا عبر "الممر الرأسي"، إلى جانب مشاركة الشركات الأمريكية في برنامج اليونان للتنقيب عن الهيدروكربونات.

وأشار هاتزيداكيس إلى الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الشركات الأمريكية في اليونان خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في قطاعات التكنولوجيا والبحث العلمي والأدوية ومراكز البيانات.