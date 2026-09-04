مصطفى بكري للحكومة : محتاجين نلم الدنيا ونحل مشاكل الناس

طالب الإعلامي مصطفى بكري الحكومة والمسؤولين بسرعة التعامل مع الأزمات التي تواجه المواطنين وتنفيذ التوجيهات الرئاسية، مؤكدًا أن تأخر الحلول في الملفات الخدمية والمعيشية قد يؤدي إلى زيادة حالة الاحتقان داخل المجتمع.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المواطن المصري يحتاج إلى معلومات واضحة وحلول حقيقية للمشكلات التي تواجهه، مشددًا على أن المسؤولين يجب أن يقوم كل منهم بدوره بدلًا من انتظار تدخل رئيس الدولة في جميع الملفات.

وأضاف: «الحكومة هتتغير لكن الدولة باقية»، مؤكدًا أهمية أن تخرج الحكومة للحديث مع المواطنين وشرح كيفية التعامل مع الأزمات، خاصة الملفات المرتبطة بالأسعار والمشكلات المعيشية.

وتطرق بكري إلى أوضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ عدة أشهر بحل مشكلات الجامعات والتدريس، كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع وزير التعليم العالي لمناقشة الملف.

وتساءل عن أسباب عدم ظهور حلول ملموسة حتى الآن، مطالبًا الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، والعمل على معالجة المشكلات وفقًا لما ينص عليه القانون والدستور.