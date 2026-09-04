بالأغاني الطربية وعروض ذوي الهمم.. شارع الفن يواصل فعالياته بالإسكندرية

قدم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم /الجمعة/ مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بشارع الحضارات "النبي دانيال"، بمنطقة محطة الرمل، ضمن الفعاليات الأسبوعية لمبادرة "شارع الفن" التي تنظمها وزارة الثقافة في إطار المشروع القومي للفنون تحت شعار "الثقافة حياة"، في سياق خطة الوزارة لنشر الفنون والإبداع في الفضاءات والميادين العامة .

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، قدمت خلاله باقة من الأغاني الطربية التي تفاعل معها الجمهور، منها جانا الهوا ، إن كنت لي ، الحلوة دي ، نسم علينا الهوى ، أكدب عليك ، بين شطين ومية ، بهية ، حلوين من يومنا والله ، طاير يا هوا ، بيت العز ، يا ورد على فل وياسمين ، عيون القلب .

وتواصلت الفعاليات مع ورشة لتعليم الطباعة بالاستنسل تدريب لمياء نعينع مدير قصر ثقافة برج العرب، وورشة رسم على الوجه للأطفال نفذتها الفنانة جميلة نيازي، تلاها فقرة اكتشاف مواهب للأطفال في الغناء والإلقاء الشعري، ومسابقة في المعلومات العامة قدمها سيد عبد السلام.

وفي فقرة بودكاست "شارع الفن" استضاف أحمد صابر، 25 موهوب قدموا عددا من الفقرات الفنية تنوعت ما بين الغناء والأداء الحركي والعزف على آلة الإيقاع، بقيادة الفنان عماد محمد إبراهيم.

وأشاد المشاركون بالأنشطة المجانية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال المبادرة مؤكدين دورها في إتاحة مساحة للهواة لتقديم إبداعاتهم ومشاركتها مع الجمهور.

واختتمت الفعاليات مع عرض فني لفريق الأحلام لذوي الهمم للفنون الشعبية تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية بقيادة الكابتن خالد عشم منها إسكندراني ، الصعيدي ، الحجالة ، التنورة ، بنات إسكندرية .

تأتي فعاليات مبادرة "شارع الفن" في إطار خطة وزارة الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالإسكندرية من خلال برنامج متنوع تنفذ فعالياته أسبوعيا بالمجان طوال الإجازة الصيفية، بهدف جعل الفنون جزءا من الحياة اليومية للمواطنين.