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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

توقعات بتحسن طفيف للدولار الكندي خلال 12 شهرا رغم الضغوط التجارية

الدولار الكندي
الدولار الكندي
أ ش أ

توقع محللو الصرف الأجنبي أن يرتفع الدولار الكندي بنسبة 1.8% خلال 12 شهراً ليصل إلى 1.36 مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بتوقع سابق عند 1.3660، وفق تقديرات جديدة صدرت هذا الأسبوع.

ونقلت منصة "ياهو فايننس" عن نيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في Monex Europe، إنهم ما زالوا يتبنون نظرة "سلبية على المدى القصير تجاه الدولار الكندي، لكنهم يتوقعون أن تتلاشى العديد من العوامل الضاغطة عليه، مضيفاً أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة ستُحل في نهاية المطاف عبر اتفاق، بغضّ النظر عن التصعيد الحالي، ما يسمح بانتعاش البيانات الاقتصادية المحلية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي رسوماً جديدة بنسبة 50% على ما لا يقل عن 20 مليار دولار من الواردات الكندية بعد انهيار المحادثات الثنائية. 

ورغم ذلك، أبقى بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25% يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن تأثير الرسوم سيكون محدوداً، لكنه حذّر من أن الصراع في الشرق الأوسط يزيد مخاطر التضخم.

وقال ميرزا بيج، خبير الصرف الأجنبي في Desjardins، إنهم يتوقعون "تحسناً متواضعاً" نحو 1.35 بنهاية العام المقبل، مع تضييق فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وكندا وتسارع الاستثمار المحلي.

ويتوقع المستثمرون نحو 100 نقطة أساس من التشديد الإضافي بحلول نهاية 2027، ما قد يدفع سعر الفائدة نحو الحد الأعلى للنطاق الذي يعتبره البنك المركزي مستوى الفائدة الحيادية بين 2.25% و3.25%.

محللو الصرف الأجنبي الدولار الكندي الاقتصاد الكلي

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