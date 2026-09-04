القوات الجوية الإندونيسية تستخدم مروحية كاراكال لإخماد حريق غابات نوسانتارا

دفعت القوات الجوية الإندونيسية بمروحية من طراز يسمى "كاراكال" مجهزة بحاوية مياه للمشاركة في مكافحة حريق اندلع في غابات وأراضٍ بالقرب من نوسانتارا، العاصمة الإندونيسية الجديدة المخطط لها، في إقليم كاليمانتان الشرقية.

واندلعت النيران بالقرب من الحدود بين منطقتي بيناجام باسر أوتارا وكوتاي كارتانيجارا، على بُعد نحو 44 كيلومترًا من نوسانتارا، وفقًا لبيان صادر اليوم الجمعة عن مركز المعلومات التابع للجيش الإندونيسي.

ونُفذت عملية مكافحة الحريق جوًا أمس الخميس، بعدما عادت بؤر ساخنة للظهور في منطقة سبق أن نفذت فيها عناصر من الجيش ومسؤولو الحكومة المحلية عمليات لإخماد النيران.

وأوضح الجيش أن النيران اشتعلت مجددًا والتهمت نحو 5 هكتارات من الأراضي في قرية سوكوموليو، بمنطقة سيباكو التابعة لمنطقة بيناجام باسر أوتارا.

وعلى إثر ذلك، أرسلت القوات الجوية مروحية "كاراكال" لتنفيذ عمليات إسقاط المياه جوًا فوق منطقة الحريق، بهدف تسريع جهود مكافحة النيران والحد من انتشارها. وأكد الجيش أن عمليات إخماد الحريق كانت لا تزال جارية وقت صدور البيان، معربًا عن أمله في أن تسهم العملية الجوية في تسريع السيطرة على حريق الغابات والأراضي.