قرار رسمي من باريس سان جيرمان بشأن مستقبل إنريكي

فاجأ نادي باريس سان جيرمان الجميع بإعلانه عن تمديد عقود المدرب لويس إنريكي وخمسة من لاعبيه، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة ضد موناكو في الدوري الفرنسي؛ حيث وقع كل من لوكاس بيرالدو، وسيني مايولو، وجواو نيفيس، وويليان باتشو، وفابيان رويز على عقودهم الجديدة.

ويربط العقد الجديد المدرب الإسباني بالنادي الباريسي حتى شهر يونيو من عام 2030.

استغل النادي الباريسي هذه الفرصة لتوجيه رسالة دعم ووحدة للفريق، وذلك عقب البداية المتعثرة للموسم محلياً؛ إذ خسر الفريق مباراة كأس السوبر واكتفى بالتعادل في أول مباراتين له في الدوري الفرنسي.