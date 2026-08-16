الليلة في النسخة الـ 50.. باريس سان جيرمان يطارد السوبر الفرنسي أمام لانس.. إنريكي يبحث عن لقب جديد وتوبمولر يتحدى البطل

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الفرنسية مساء الأحد إلى ملعب بولار دولولي الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل بين باريس سان جيرمان ولانس في النسخة الـ50 من بطولة كأس السوبر الفرنسي وسط طموحات متباينة بين بطل يسعى لمواصلة هيمنته ومنافس يحلم بكتابة تاريخ جديد.

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء بأفضلية واضحة على الورق بعدما نجح الفريق الباريسي في حصد لقب السوبر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي عقب فوزه على أستون فيلا الإنجليزي 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة سالزبورج النمساوية الأربعاء الماضي.

ولا يكتفي العملاق الباريسي بإنجازاته القارية إذ يبحث عن إضافة بطولة جديدة إلى خزائنه المحلية مستندًا إلى سجله القياسي في كأس السوبر الفرنسي بعدما توج باللقب 14 مرة ليصبح الفريق الأكثر نجاحًا في تاريخ البطولة.

باريس يبحث عن السوبر الخامس تواليًا

ويخوض باريس سان جيرمان المباراة بهدف تحقيق لقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي في استمرار لسيطرته شبه المطلقة على المسابقة خلال السنوات الأخيرة.

ويملك الفريق الباريسي خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه المواجهات خاصة أنه اعتاد الظهور في المباريات النهائية وحصد البطولات الأمر الذي يجعل مهمته تبدو أسهل نظريًا أمام لانس.

لكن الجهاز الفني بقيادة الإسباني لويس إنريكي يدرك أن ضغط المباريات وتلاحم المواعيد قد يفرضان عليه التعامل بحذر مع التشكيل الأساسي خصوصًا أن مواجهة السوبر الفرنسي تأتي بعد أيام قليلة من التتويج الأوروبي.

إنريكي يرفض كشف أوراقه

وتحدث لويس إنريكي عن إمكانية إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي بسبب ضيق الوقت بين مواجهتي السوبر الأوروبي والسوبر الفرنسي لكنه رفض منح المنافس أي معلومات مجانية بشأن خطته.

ورد المدرب الإسباني على سؤال حول إمكانية اللجوء إلى التدوير قائلًا: " بالطبع لن أكشف عن خططي للمنافسين» قبل أن يضفي أجواءً من المرح على المؤتمر الصحفي عندما قال ساخرًا: «ربما سأحتاج لاستشارة زوجتي بشأن التشكيل الأساسي قبل الإعلان عنه " .

وتعكس تصريحات إنريكي رغبته في الحفاظ على تركيز لاعبيه خاصة في ظل موسم طويل ينتظر الفريق خلاله تحديات محلية وقارية جديدة.

صفقات جديدة تدعم قائمة باريس

ويملك باريس سان جيرمان قائمة مكتملة تضم عددًا من العناصر الجديدة التي يسعى الجهاز الفني إلى دمجها سريعًا داخل المجموعة.

ومن أبرز الوجوه الجديدة ماجنيس آكليوش القادم من موناكو والذي حصل على فرصة للمشاركة في مباراة السوبر الأوروبي إلى جانب لوكاس ديني الذي عاد من جديد إلى صفوف الفريق الباريسي بعد سنوات خاض خلالها تجارب مع برشلونة الإسباني وإيفرتون وأستون فيلا الإنجليزيين.

كما أعلن النادي الباريسي السبت تعاقده رسميًا مع فيران توريس مهاجم برشلونة الذي يدخل تجربته الجديدة وسط اهتمام إعلامي كبير بعد دوره مع منتخب إسبانيا في التتويج بكأس العالم 2026.

وفي الوقت نفسه تحيط بعض الشكوك بموقف لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيز بعدما أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى إمكانية وجوده ضمن قائمة المباراة رغم عدم مشاركته في التدريبات الجماعية بسبب مخاوف من تفاقم آلامه العضلية.

إنريكي.. رجل الألقاب في باريس

وتحمل مواجهة لانس أهمية إضافية بالنسبة للويس إنريكي الذي صنع خلال فترة وجوده على رأس القيادة الفنية لباريس سان جيرمان واحدة من أكثر التجارب نجاحًا في تاريخ النادي.

ومنذ توليه المسؤولية في صيف 2023 قاد المدرب الإسباني الفريق إلى حصد مختلف الألقاب المحلية والقارية ووصل إجمالي البطولات التي حققها معه إلى 13 لقبًا.

ويبقى الإنجاز الأبرز في مسيرة إنريكي مع باريس سان جيرمان هو قيادة الفريق إلى تحقيق الحلم الأكبر بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا قبل أن يواصل الفريق نجاحه على المستوى القاري ويحقق اللقب للموسم الثاني على التوالي في 2026.

وبالتالي يسعى المدرب الإسباني البالغ من العمر 56 عامًا إلى مواصلة سلسلة إنجازاته وإضافة كأس السوبر الفرنسي إلى قائمة ألقابه مع النادي.

لانس يحلم بأول سوبر في تاريخه

على الجانب الآخر يدخل لانس المواجهة بطموح مختلف تمامًا إذ يبحث الفريق عن تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في التتويج بكأس السوبر الفرنسي للمرة الأولى في تاريخه.

ويشارك لانس في اللقاء بصفته بطل كأس فرنسا ووصيف الدوري الفرنسي في الموسم الماضي وهو ما منحه فرصة مواجهة بطل الدوري باريس سان جيرمان على لقب السوبر.

ويحصل لانس على أفضلية مهمة تتمثل في إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره في مدرجات «بولار دولولي» وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة أحد أقوى الأندية في القارة الأوروبية.

توبمولر يرفع راية التحدي

ويعيش لانس مرحلة فنية جديدة تحت قيادة المدرب الألماني دينو توبمولر الذي تولى المهمة هذا الصيف بحثًا عن مواصلة التطور وتحقيق نتائج قوية في المنافسات المحلية.

ويمتلك توبمولر البالغ من العمر 45 عامًا خبرات متنوعة في الملاعب الألمانية والأوروبية بعدما عمل مدربًا مساعدًا في لايبزيج وبايرن ميونيخ قبل أن يتولى مهمة الرجل الأول في آينتراخت فرانكفورت لمدة موسمين ونصف الموسم.

كما سبق له تحقيق مجموعة من الألقاب خلال تجربته التدريبية مع نادي دوديلانغ في لوكسمبورج وهو ما يمنحه خبرة جيدة قبل خوض واحدة من أصعب مبارياته منذ وصوله إلى لانس.

سعود عبد الحميد أحد أبرز أسلحة لانس

ويعتمد لانس على مجموعة من العناصر المميزة القادرة على صناعة الفارق أمام باريس وفي مقدمتها الظهير الأيمن السعودي سعود عبد الحميد الذي ترك بصمة واضحة مع الفريق الفرنسي خلال الموسم الماضي عندما لعب معه على سبيل الإعارة من روما الإيطالي.

ويأمل اللاعب السعودي في مواصلة تقديم مستوياته القوية أمام باريس خاصة أن المواجهة تمنحه فرصة جديدة لإثبات قدراته في أحد أكبر الاختبارات على الساحة الفرنسية.

كما يمتلك لانس عناصر هجومية مميزة يأتي على رأسها الجناح السنغالي عبد الله سيما والمهاجم المخضرم فلوريان توفان إلى جانب لاعب الوسط المالي آمادو هايدرا وهي أسماء تمنح الفريق قدرًا من التنوع والسرعة والخبرة في مختلف خطوط الملعب.