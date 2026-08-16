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بعد التعادل أمام قاسم باشا.. موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع طرابزون سبور التركي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التعادل أمام قاسم باشا.. موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع طرابزون سبور التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة طرابزون سبور التركي أمام قاسم باشا، التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري التركي موسم 2026-2027.

وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم المصري محمد صلاح بقميص طرابزون سبور، بعدما انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح يشارك في الشوط الثاني

وبدأ محمد صلاح المباراة من على مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر الجهاز الفني الدفع به في الشوط الثاني، حيث شارك في الدقيقة 58 بدلًا من ميتيهان ميماروجلو.

ويأتي الظهور الأول لصلاح مع طرابزون سبور في مستهل مشوار الفريق بالدوري التركي، وسط تطلعات جماهير النادي إلى أن يمثل النجم المصري إضافة قوية للفريق خلال الموسم الجديد.

طرابزون يستعد لمواجهة فرينكفاروزي

ويغلق طرابزون سبور سريعًا ملف الدوري التركي، استعدادًا لخوض مباراته المقبلة في الدور التمهيدي المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

ويواجه الفريق التركي نظيره فرينكفاروزي المجري يوم الخميس 20 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وتتجه الأنظار إلى مشاركة محمد صلاح في المواجهة الأوروبية، بعدما سجل ظهوره الأول مع طرابزون سبور في مباراة قاسم باشا.

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