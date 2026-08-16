كشف الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة تأثر مصر بالنشاط الزلزالي الأخير في إندونيسيا وكولومبيا، مؤكدًا أنه لا توجد علاقة علمية بين الزلزال الأخير في إندونيسيا وحدوث زلازل في مصر أو المنطقة العربية.

وأوضح نبوي خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن إندونيسيا تقع على حزام زلزالي نشط، وتتشكل جزرها نتيجة النشاط البركاني والزلازل، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للزلازل القوية.

وأكد أن مصر تقع على اللوح التكتوني الأفريقي، وتختلف جيولوجيًا عن المناطق التي تشهد نشاطًا زلزاليًا شديدًا، لافتًا إلى أن الزلزال الذي بلغت قوته 5.5 درجة مؤخرًا لم يسفر عن ضحايا.

وأشار رئيس المعهد إلى أن معدلات النشاط الزلزالي في مصر طبيعية، مستعرضًا عددًا من الزلازل السابقة، ومنها زلزال دهشور عام 1992 وزلزال خليج العقبة عام 1995، مؤكدًا أن مصر لم تشهد خلال عقود زلازل متوسطة أو ضعيفة بصورة متكررة.

وأوضح أن أي زلزال يتبعه توابع تكون قوتها أقل من الزلزال الرئيسي، مشيرًا إلى رصد نحو 9 توابع بعد زلزال شمال السويس، لكنها كانت ضعيفة وغير محسوسة.



