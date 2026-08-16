أحمد شوبير يكشف موقف مصطفى من عروض الاحتراف وتجديد عقده مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات موقف مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب مفاوضات تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، إن مصطفى شوبير تلقى حتى الآن 3 عروض، موضحًا أن عرضين رسميين وصلا بالفعل إلى النادي الأهلي.

وأوضح شوبير أن العرض الأول جاء من نادي نورشيلاند الدنماركي، إلا أن إدارة الأهلي رفضته، بينما كان العرض الثاني من نادي كومو الإيطالي، الذي احتل المركز الرابع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي ويتولى تدريبه الإسباني سيسك فابريجاس.

وأشار إلى أن عرض كومو وصل إلى الأهلي بقيمة تقترب من مليوني دولار، لكن النادي رفضه فور وصوله، وأبلغ اللاعب بأن مصطفى شوبير ليس للبيع.

جلسة مصطفى شوبير مع سيد عبد الحفيظ

وتطرق أحمد شوبير إلى موقف نجله من الاستمرار مع الأهلي، موضحًا أن مصطفى شوبير عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، وأكد خلالها أنه تحت أمر النادي الأهلي.

وأضاف أن سيد عبد الحفيظ أبلغ مصطفى شوبير بأنه سيتم التعامل معه ضمن الفئة الأولى، مشيرًا إلى أن مفاوضات تجديد عقد الحارس اقتربت من الحسم بشكل كبير، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة.

وأكد شوبير أن الأمور تسير بشكل جيد للغاية بشأن تجديد عقد مصطفى شوبير مع الأهلي، رغم احتمالية وصول عروض جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى إمكانية تقدم نادي كومو بعرض مالي أكبر، مؤكدًا أن هذا الأمر وارد، كما كشف عن وجود حديث بشأن إمكانية وصول عرض لمصطفى شوبير من أحد أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

واختتم أحمد شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقة بين مصطفى شوبير والنادي الأهلي جيدة للغاية، وأن هناك حوارًا مستمرًا بين الطرفين للوصول إلى القرار النهائي بشأن مستقبل الحارس.

الأهلي يستعد لمواجهة برشلونة

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، على أن تُنقل المواجهة عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الأهلي في الدوري المصري

وعلى مستوى بطولة الدوري المصري الممتاز، يستهل الأهلي مشواره بمواجهة الشرقية للدخان، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة.

ويخوض الأهلي 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة، وفقًا لجدول المسابقة المعلن.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس، وتختتم المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم إجراء تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.