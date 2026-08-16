قررت جهات التحقيق، حبس شخص بتهمة استدراج طفل بغرض التعدى عليه بالقليوبية 4 أيام.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على التصوير من قيام أحد جيرانها باستدراج طفل للشقة محل إقامته بذات العقار بغرض التعدى عليه بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الخانكة من (شخصين وبرفقتهما نجليهما) بقيام أحد الأشخاص بإستدراج نجليهما للشقة محل سكنه بدعوى شراء بعض المستلزمات لهما "حلوى وهاتف محمول" بغرض التعدى عليهما جنسياً.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. وباستدعاء القائمة على النشر "شاهدة إحدى الواقعتين"أيدت ما سبق.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



