قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيجسيث و"فحص التستوستيرون".. هل تكفي المكملات لحل أزمة حاملة الطائرات "لينكولن"؟
7 شروط للقبول.. ترشيح 15 معلما شابا من كل مديرية لمبادرة 1000 مدير مدرسة
الأندية والاتحادات القارية تدخل سباق النفوذ.. من يملك مفاتيح فيفا بعد إنفانتينو؟
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في وحدة بدر التابعة لحزب الله
هل ترتفع مجددا؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16 أغسطس.. عيار 21 بكام؟
طقس اليوم الأحد.. استمرارالأجواء شديدة الحرارة نهاراً ورطبة ليلاً بجميع المحافظات
بعد ظهوره الأول .. إعلامي: محمد صلاح فارق عن كل لاعبي طرابزون سبور
كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها
الدواجن بـ59 جنيهًا والتكلفة 75.. تحذير خطير من انهيار المنتجين
سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه | فيديو
موعد مباراة ليفربول وكومو الودية .. والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد ظهوره الأول .. إعلامي: محمد صلاح فارق عن كل لاعبي طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أشاد الإعلامي كريم رمزي بالمستوى الذي ظهر عليه الدولي المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، خلال ظهوره الأول مع فريقه، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك فارقًا كبيرًا عن باقي عناصر الفريق.

وقال كريم رمزي، خلال برنامج «من القاهرة» عبر قناة أون سبورت: «محمد صلاح عمل أداء مدهش ضد قاسم باشا في أول نص ساعة له، عمل كل حاجة، وواضح جدًا إنه هيفرق مع طرابزون، هو فارق عن كل الموجودين زي ميسي لما راح إنتر ميامي، اللي هو أنا في حتة وإنتوا في حتة وهحرككوا كلكوا».

وأضاف أن البداية التي قدمها محمد صلاح مع طرابزون تعكس حجم الإضافة المنتظرة من النجم المصري، خاصة مع خبراته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق داخل الملعب.

وكان محمد صلاح قد انضم إلى صفوف طرابزون سبور التركي قادمًا من ليفربول في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة موسمين، بعد مسيرة حافلة مع النادي الإنجليزي.

وتترقب جماهير طرابزون سبور ظهور محمد صلاح بشكل أكبر خلال منافسات الموسم الجديد، وسط آمال كبيرة في أن يقود الفريق لتحقيق نتائج مميزة والمنافسة على البطولات.

وفي سياق متصل، سجل نادي طرابزون سبور رقمًا تاريخيًا غير مسبوق في تاريخ النادي، بعدما أعلن وصول مبيعات التذاكر الموسمية إلى 25 ألف تذكرة، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويعكس الإقبال الجماهيري الكبير حالة الحماس التي يعيشها أنصار طرابزون سبور، خاصة بعد انضمام محمد صلاح إلى الفريق، وما يمثله وجود النجم المصري من إضافة فنية وجماهيرية وتسويقية للنادي التركي.

الإعلامي كريم رمزي المصري محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي قاسم باشا ميسي ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج

قطر

قطر ترد على إيران: لا احتجاز لثلاثة طيارين.. وهذه تفاصيل الواقعة

محمد صلاح

«أسلوبنا يختلف» .. ماذا قال مدرب طرابزون عن محمد صلاح بعد أول ظهور بالدوري التركي؟

نظام الإعاشة الجديد للعمرة

تفاصيل نظام الإعاشة الجديد للعمرة.. ماذا سيدفع المصريون قبل السفر؟

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

الأهلي

قائمة الراحلين عن الأهلي في ميركاتو الصيف

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

خطوط المحمول

«خطوط باسمك من غير علمك؟».. تنظيم الاتصالات يكشف طريقة إيقافها فورا

ترشيحاتنا

رئيس إندونيسيا

رئيس إندونيسيا يرسل 50 ألف طرد مساعدات للمتضررين من زلزال إيست نوسا تينجارا

الاحتلال

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر سكان الشمال من نشاط عسكري مكثف خلال الليل

فيضانات في إسرائيل

«إل نينيو» يقلب صيف إسرائيل رأسًا على عقب.. أمطار تاريخية وفيضانات تهدد مناطق واسعة

بالصور

13 سرا لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

لوك كاجوال.. شيري عادل تستعرض رشاقتها

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

فستان أنيق.. هنا الزاهد تبهر متابعيها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد