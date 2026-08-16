بعد ظهوره الأول .. إعلامي: محمد صلاح فارق عن كل لاعبي طرابزون سبور

أشاد الإعلامي كريم رمزي بالمستوى الذي ظهر عليه الدولي المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، خلال ظهوره الأول مع فريقه، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك فارقًا كبيرًا عن باقي عناصر الفريق.

وقال كريم رمزي، خلال برنامج «من القاهرة» عبر قناة أون سبورت: «محمد صلاح عمل أداء مدهش ضد قاسم باشا في أول نص ساعة له، عمل كل حاجة، وواضح جدًا إنه هيفرق مع طرابزون، هو فارق عن كل الموجودين زي ميسي لما راح إنتر ميامي، اللي هو أنا في حتة وإنتوا في حتة وهحرككوا كلكوا».

وأضاف أن البداية التي قدمها محمد صلاح مع طرابزون تعكس حجم الإضافة المنتظرة من النجم المصري، خاصة مع خبراته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق داخل الملعب.

وكان محمد صلاح قد انضم إلى صفوف طرابزون سبور التركي قادمًا من ليفربول في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة موسمين، بعد مسيرة حافلة مع النادي الإنجليزي.

وتترقب جماهير طرابزون سبور ظهور محمد صلاح بشكل أكبر خلال منافسات الموسم الجديد، وسط آمال كبيرة في أن يقود الفريق لتحقيق نتائج مميزة والمنافسة على البطولات.

وفي سياق متصل، سجل نادي طرابزون سبور رقمًا تاريخيًا غير مسبوق في تاريخ النادي، بعدما أعلن وصول مبيعات التذاكر الموسمية إلى 25 ألف تذكرة، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويعكس الإقبال الجماهيري الكبير حالة الحماس التي يعيشها أنصار طرابزون سبور، خاصة بعد انضمام محمد صلاح إلى الفريق، وما يمثله وجود النجم المصري من إضافة فنية وجماهيرية وتسويقية للنادي التركي.