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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

13 سرا لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بعض اسرار تتبيلة الدجاج وكيفية طهيها.

اسرار تتبيله الدجاج..

1_الدجاج الصغير أفضل بكثير من الدجاج الكبير في الشوي .

2_تتبيلة أساسية خاصة بشوي الدجاج : بصل ، حبهان ، ليمونه ، فلفل أسمر ، قطعه من الفلفل الأخضر الحار ، حبة طماطم متماسكة صلبة حمراء ( تعطي لون رائع للدجاج ) ، ملح ، بهارات شوي ، توضع كل المكونات بالكبة ، و تخلط بطريقة النبضات ( ضربات متقطعه بحيث لا تكون معصورة الطماطم )  و يتبل بها الدجاج ليله كاملة قبل الشوي .

3_يمكنك تصفية التتبيلة قبل إستخدامها ، و إستخدام السائل فقط لنكهة قوية و عدم وجود قطع كبيرة منها أثناء الشوي حسب رغبتك .

4_عمل شقوق بالدجاج يسمح للتتبيلة بالتوغل داخل اللحم ، و يعطي نكهة أقوى .

5_رشة من القرفة ، تساعد أيضا في التخلص من أي رائحة للزفارة للدجاج ، و لكن لا تبالغي في كميتها حتي لا يتغلب طعمها علي الدجاج .

6_صفي الدجاج تماما قبل التتبيل لأن السوائل عليه ، تمنع إمتصاص التتبيلة بصورة جيدة .

7_اللبن الرايب أو الزبادي من المكونات التي يمكنك خلطها مع التوابل و تتبيل الدجاجة بها ، يعطي الدجاج طراوة للحم . و يمكنك إضافة المسطردة أيضا مع الزبادي لنكهة قوية و لذيذة و لون رائع .

8_يمكنك إضافة ملعقة عسل نحل مع التتبيلة ، يعطي لمعة للدجاج .

9_من تتبيلات الدجاج الشهيرة ، خلط الثوم بالزبدة مع الملح و الفلفل ، و دهن الطبقة بين الجلد و اللحم ، و شيها بالفرن .

10_لا تبالغي في كمية البهارات في التتبيلة ، حتي لا تكون النكهة مبالغ فيها .

11_شوي الدجاج علي حرارة عالية خصوصاً في البداية ، يضمن لك لحم طري ، و محتفظ بكل العصارة به .

12_زيت الزيتون ، الصويا صوص ، المستردة ، الروز ماري ، الزعتر ، الصويا صوص .. مكونات يناسب طعمها الدجاج ، و من المكونات الشهيرة في التتبيلات .

13_ اتركي الدجاج مغطى ومرتاح لمدة نص ساعه قبل الأكل ، يساعد جدا فى أن تتجمع السوائل فى الدجاج وتظل طرية ، ( و هذا الموضوع ينطبق على أى نوع من المشويات يجب ان ترتاح بعد الشوى نصف مدة الشواء ) ، بمعنى ان لو إستغرقت ساعة فى الشواء ترتاح لمدة نصف ساعة وهكذا

13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية تتبيلة دجاج اسرار تتبيلة الدجاج

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13 سرا لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

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