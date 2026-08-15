«خطوط باسمك من غير علمك؟».. تنظيم الاتصالات يكشف طريقة إيقافها فورا

كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي، عن إجراء رسمي يتيح للمواطنين التخلص من أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم دون علمهم، وذلك من خلال تقديم «استمارة عدم حيازة» في فروع شركات الاتصالات.

شركات المحمول وتقديم الاستمارة

وأوضح إبراهيم، خلال تصريحات تليفزيونية أن المواطن الذي يكتشف وجود رقم مسجل باسمه دون أن يكون بحوزته، يمكنه التوجه إلى أحد فروع شركات المحمول وتقديم الاستمارة، ليتم إيقاف الرقم فورًا.

وشدد المتحدث الرسمي على أن مجرد تسجيل خط محمول باسم شخص لا يعني بالضرورة مسؤوليته القانونية عن أي استخدام للرقم، موضحًا أن تحديد المسؤولية يعتمد على إثبات الحيازة الفعلية، إلى جانب ما تسفر عنه التحقيقات والقرائن والشهادات أمام جهات التحقيق المختصة.

إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة

وفيما يتعلق بإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، أوضح إبراهيم أن الملف أصبح قيد التحقيق أمام السلطات القضائية المختصة، بهدف تحديد طبيعة المخالفات وتوصيفها القانوني، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذها الجهاز تأتي في إطار صلاحياته التنظيمية والتراخيص الممنوحة لشركات الاتصالات.

وأضاف أن الجهاز يعمل على إلزام الشركات بتصحيح أوضاع قواعد بيانات العملاء واستكمال البيانات الناقصة، بالتوازي مع التعامل مع البلاغات المقدمة من المواطنين لحماية هوياتهم وبياناتهم الرقمية ومنع إساءة استخدامها.

وكشف نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الشكاوى المتعلقة بهذه الأزمة، موضحًا أن عدد الشكاوى الرسمية ارتفع من نحو 3 آلاف شكوى إلى قرابة 6 آلاف شكوى خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجهاز يتعامل مع كل بلاغ بشكل مباشر للتحقق منه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي خطوة تستهدف إنهاء ظاهرة الخطوط المسجلة ببيانات غير دقيقة من جذورها، أعلن إبراهيم أن منظومة توثيق خطوط المحمول باستخدام البصمة البيومترية «بصمة الوجه» ستكون مفعلة بالكامل خلال شهر سبتمبر المقبل، بما يضمن ربط عملية شراء وتوثيق وإغلاق الخط بهوية صاحبه الفعلية.

ودعا المتحدث الرسمي المواطنين إلى الاعتماد على البيانات والمنشورات الرسمية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وصفحاته المعتمدة، للحصول على المعلومات الدقيقة والإرشادات المتعلقة بالخطوط المسجلة بأسمائهم، وتجنب الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة.