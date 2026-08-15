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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تدين بأشد العبارات الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان

الجامعة العربية
الجامعة العربية
الديب أبوعلي

أدان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدولة العربية، بأشد العبارات الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الجنوب اللبناني والتي استهدفت المدنيين في النبطية وغيرها من القرى والبلدات المجاورة منذ صباح اليوم 15 أغسطس الجاري، في انتهاك سافر لسيادة لبنان، وتصعيد خطير يهدد بنسف أي جهود رامية لتسوية الصراع الدائر وانهاء الاحتلال.

واكد المتحدث أن هذه السياسات والممارسات الاسرائيلية تكشف بشكل فاضح نوايا  الاحتلال في اطالة امد المواجهات وعرقلة المفاوضات وفرض واقع جديد على الأرض غير مقبول ومرفوض بشكل كامل، محذرا من خطورة انزلاق الوضع نحو مواجهات أوسع مالم يتدخل المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية لوقف آلة الحرب الاسرائيلية بشكل فوري، وحمل اسرائيل على الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701.

وجدد المتحدث تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه ودعمها الكامل للدولة اللبنانية في مواجهة كافة الاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار وسيادة لبنان وسلمه الأهلي.

جامعة الدولة العربية المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدولة العربية الاعتداءات الاسرائيلية

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