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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: أعتقد أن صعب جدا متابعة الدوري التركى

فرج عامر
فرج عامر
يمنى عبد الظاهر

علق المهندس فرج عامر على الاهتمام المتزايد بمتابعة مباريات الدوري التركي، خاصة بعد انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «أعتقد أن صعب جدًا متابعة الدوري التركي»، في إشارة إلى صعوبة متابعة منافسات البطولة بشكل منتظم

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة فريقي قاسم باشا وطرابزون سبور، على ملعب «رجب طيب أردوغان» ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي لموسم 2026-2027.


سجل هدف طرابزون سبور اللاعب نوح سافيولو في الدقيقة 43 من انطلاق المباراة، بينما سجل هدف قاسم باشا اللاعب أدريان بينيدشاك في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

ودخل محمد صلاح للمباراة في الدقيقة 57 من انطلاق المباراة التي والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

الشوط الأول

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي قاسم باشا وطرابزون سبور وتشير النتيجة إلى تقدم طرابزون بنتيجة 1-0، على ملعب «رجب طيب أردوغان» ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي لموسم 2026-2027.

الشوط الأول

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب فريق طرابزون سبور على مجريات الكرة وهدد مرمى قاسم باشا أكثر من مرة للتهديف ولكن تألق حارس المرمى حال دون ذلك.

وظهر محمد صلاح النجم المصري على مقاعد البدلاء يشاهد المباراة في انتظار دخوله للمباراة في أى لحظة وفقا لأراء المدير الفني لطرابزون سبور فاتح تيكي.

الدوري التركي النجم المصري محمد صلاح قاسم باشا حارس المرمى منافسات الجولة الأولى طرابزون سبور

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