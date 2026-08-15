رئيس بشكتاش يكشف كواليس مفاوضات محمد صلاح

كشف سردار أدالي، رئيس نادي بشكتاش التركي، تفاصيل جديدة من كواليس المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن المدير الفني للفريق، فينتشينزو إيتاليانو، لم يكن يرغب في البداية في التعاقد مع قائد منتخب مصر.

وقال أدالي، في تصريحات نقلتها صحيفة «الجمهورية» التركية، إن التعاقد مع إيتاليانو كان من أهم خطوات النادي، موضحًا أن المدرب طلب منذ بداية عمله مهاجمًا جديدًا، وحدد الصربي دوسان فلاهوفيتش كخيار مفضل بالنسبة له.

وأضاف رئيس بشكتاش أن اسم محمد صلاح طُرح على النادي خلال فترة الانتقالات، لكنه بذل مجهودًا كبيرًا لإقناع المدرب والجهاز الفني بفكرة ضم اللاعب، قائلًا إن الجهاز الفني لم يكن يرغب في الصفقة من الأساس.

وأوضح أدالي أن مطالب صلاح ووكيله لم تتوافق مع مبادئ النادي أو خطته المالية، وهو ما دفع إدارة بشكتاش إلى التراجع عن المفاوضات، خاصة أن إتمام الصفقة كان سيعني عدم قدرة النادي على التعاقد مع فلاهوفيتش الذي كان يمثل أولوية للمدرب.

واختتم رئيس بشكتاش حديثه بالتأكيد على سعادته بإتمام صفقة فلاهوفيتش، معتبرًا أن النادي نجح في النهاية في تنفيذ رغبة مديره الفني، بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة