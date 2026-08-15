تعادل مثير بين الاتحاد والخلود في افتتاح دوري روشن

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة اتحاد جدة والخلود، التي أقيمت مساء اليوم السبت 15 أغسطس 2026، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الإنماء»، ضمن ختام منافسات الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2026-2027.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة، بعدما أهدر الجزائري حسام عوار ركلة جزاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 32، إثر تصدي حارس الخلود حامد الشنقيطي للركلة بنجاح.

ونجح الاتحاد في التقدم قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل المغربي يوسف النصيري هدف العميد الأول في الدقيقة 43، برأسية متقنة، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الخلود من إدراك التعادل في الدقيقة 52 عن طريق جوليان دومينغيش، الذي استغل هفوة دفاعية وسجل هدفًا أعاد فريقه إلى المباراة.

وتلقى الاتحاد ضربة قوية في الدقيقة 58، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه المدافع دانيلو بيريرا، ليكمل العميد اللقاء بعشرة لاعبين حتى صافرة النهاية.

وبهذا التعادل، حصد كل فريق نقطة في مستهل مشواره بمنافسات دوري روشن السعودي للموسم الجديد.