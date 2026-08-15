ليلى أحمد زاهر توضح حقيقة حلقة AB Talks: أجزاء اتقطعت واتاخدت بمعاني غلط

خرجت الفنانة ليلى أحمد زاهر عن صمتها للرد على حالة الجدل التي أثارتها حلقتها مع زوجها الفنان والمنتج هشام جمال في برنامج «AB Talks» مع الإعلامي أنس بوخش، مؤكدة أن بعض أجزاء الحلقة تم اقتطاعها، ما أدى إلى فهم تصريحاتها ومواقفها بشكل مختلف عن سياقها الحقيقي.

قالت الفنانة ليلى أحمد زاهر: «حبيت أقدر ردود الأفعال واهتمامكم، بس حابة أوضح كام نقطة لأن في أجزاء من الحلقة اتقطعت واتاخدت بمعاني غلط».

وأضافت أن تصوير حلقة «AB Talks» تم خلال أواخر شهور الحمل، موضحة: «قبل التصوير إدارة أعمالنا بلغت فريق البرنامج إننا هنوصل متأخر لأني تعبت شوية، ولما وصلنا اعتذرنا لأنس وفريق البرنامج بالكامل على التأخير».

وتابعت: «وإحنا داخلين الاستوديو قلت لهشام إني لست تعبانة وطلبت منه يساعد أكتر في إدارة الحوار لأني كنت تعبانة ولأن طاقتي بشكل عام أقل الفترة دي، وده شيء طبيعي».

وعن موقف السفر الذي أثار جدلًا، قالت ليلى: «موقف السفر حصل فعلاً، لكن بعدها لوحده اتكلم معايا وقالّي إنه انتبه إنه اتصرف غلط بحكم طريقة نشأة شباب كتير، وإنه نوع تصرفات محتاج تصحيح وعلاج، وده كان كلامه الموجود في الحلقة كاملة».

وأضافت: «والحقيقة إن من يومها محصلش موقف مشابه، وفكرة إن راجل ياخد باله ويحلل ويصارح بالمشكلة ويتغير عشانك هو أكيد شيء يحترم».

وتابعت ليلى عن علاقتها بهشام جمال: «أنا اخترته! وأنا كمان اخترته، لأن كتير من أسبابنا متشابهة.. أكيد بحبه عشان طريقة تعامله معايا وكمان معاملته في حياته ومع الناس، وأكيد عشان شايفة الأحسن والأنسب والأحلى في كل حاجة».

وأوضحت أن سبب ذكر جملة «هو ليه عمره ما يشوف واحدة أحسن مني» كان خلال نقاش عن الغيرة، مؤكدة أن الأمر لم يكن بالطريقة المتعالية التي ظهر بها المقطع المتداول.

وقالت: «علاقتي بهشام بدأت من ٤ سنين، وبقالنا حوالي سنة ونص متجوزين، وأنا أكتر واحدة عارفة تفاصيل علاقتنا وحياتنا واتفاقاتنا اللي بنحترمها وبتمشي علينا إحنا الاتنين».

وتابعت: «أنا بتكلم عن شخص من يوم فرحنا لحد النهاردة كل أيامي معاه حلوة، بيعاملني بكل حب واحترام وتقدير، شخص من أول يوم في حملي مسبنيش في تعب، ولا سفر لشغلي، ولا زيارة دكتور، لأنه حاططني أولوية في حياته وقدر يحتوي بتغيرات مشاعري وحاسيسي خلال تجربة جديدة علينا إحنا الاتنين».

واختتمت ليلى حديثها قائلة: «أخيرًا بطلب دعواتكم لينا وإحنا بنعيش واحدة من أسعد مراحل حياتنا، وبنستعد نستقبل أول مولودة لينا إن شاء الله».



