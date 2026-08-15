تعليق ناقد موضة على فستان ليلي أحمد زاهر في برنامج talk

حرصت الفنانة ليلى أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال ظهورها في في برنامج talk، مع أنس بوخش.

إطلالة ليلى أحمد زاهر

تألقت ليلى أحمد زاهر في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البينك اللامع.

تزينت ليلى أحمد زاهر ببعض الإكسسوارات الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها.

تعليق ناقد موضة على فستان ليلى أحمد زاهر



علق ناقد الموضة حكيم شاهين على فستان ليلى أحمد زاهر قائلا:"الفستان من لوي فتون سعره 17 الف دولار، كثير حلو و مميز و مختلف و الاهم طالع حلو ، يعني من القطع يلي نشوفوها بالفاشون شو نقول ايه العلاقة دي و مين ممكن يلبس الخرابيط هاي بس ليلى عرفت تلبس القطعة بطريقة صحيحة و حلوة و مرتبة و مناسبة لمرأة الحامل."



تابع :"اللون ناعم وشلون نازل الفستان عليها حبيت و تنسيقها كثير مناسب من كل النواحي، تعليقي الوحيد هو شوي حسيت اللوك كثير على بودكاست او برنامج حواري، هذا اللوك نفسه ممكن اخذه على ريد كاربت مع تنسيق مختلف يطلع رهيب."

