أسما إبراهيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة.. شاهد

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة أسما إبراهيم

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية توب ذا أكمام مكشوفة جمع بين اللون الأبيض والبرتقالي، ونسقت معه بنطلون أبيض اللون.

تزينت أسما إبراهيم بمجموعة من المجوهرات الملفتة، كما أكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم جمعت بين اللون البرتقالي و الخوص وهو من الصيحات التي تتصدر أحدث صيحات موضة صيف 2026.

أم من الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها البني المنسدل، ووضعت مكياجا جذابا متناسق مع ألوان إطلالتها.