ميريهان حسين تخطف الأنظار على البحر

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها على البحر.

إطلالة ميريهان حسين

تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالةملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستان تريكو طويل وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه جمع بين الألوان المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

تزينت ميريهان حسين بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت ميريهان حسين بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.