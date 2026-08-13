لن تتوقع.. سعر فستان كارولين عزمي في أحدث ظهور

حرصت الفنانة كارولين عزمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها في العرض الخاص لفيلمها "محمود التاني".

تفاصيل إطلالة كارولين عزمي

خطفت كارولين عزمي الأنظار في الحفل بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة، باللون الأسود المزين بنقوشات الورد ذات اللون الأحمر.

وحمل فستان كارولين عزمي توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana، ووصل سعر التصميم إلى 175 ألف جنيه مصري، ما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

لم تبالغ كارولين عزمي في الإكسسوارات و المجوهرات، ما جعلها تعتمد في هذه الإطلالة على الجمع بين الأناقة والبساطة وعدم المبالغة أيضاً.

أما من الناحية الجمالية، فقد بدت كارولين عزمي بشعرها المرفوع، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها، ما كشف عن جمالها.